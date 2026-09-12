El Puerto de A Coruña duplica los ingresos por eventos de ocio desde 2022: los reyes son la Fundación Marta Ortega, la música y las hamburguesas

El Puerto de A Coruña evoca millones de toneladas de mercancías, tanques de diésel y depósitos de granos, vagones de mercancías en San Diego y gigantescas tolvas en punta Langosteira. Pero también el paseo de la Marina o los chapuzones en O Parrote, y, de forma creciente, las ferias, conciertos, y eventos de ocio en los muelles interiores que van quedando libres de las actividades tradicionales. Si en 2022 la Autoridad Portuaria ingresó poco más de 200.000 euros por actividades de ocio y culturales, en 2023, el año que empezó el Recorda Fest, la cifra saltó a unos 350.000, y fue subiendo año a año. En 2024 se instaló en el muelle de Batería, con carácter permanente, la fundación de la presidenta de Inditex, Marta Ortega Pérez. Como ya se publicó aquel año, la Fundación MOP acordó aportar un canon anual de unos 240.000 euros, que se ha convertido en la principal fuente de ingresos por actividades culturales. En 2025, el último ejercicio cerrado, los ingresos se aproximaron a los 400.000 euros, y, según fuentes del Puerto, este año la recaudación ya está en unos 376.000 euros.

La cifra no es demasiado significativa para las cuentas del Puerto, que el año pasado facturó más de 32 millones de euros. Desde la valoración de la Autoridad Portuaria explican que su valor es más bien el de apuntalar la relación entre los muelles y la ciudad. "A nivel económico es un complemento a los ingresos", indican fuentes del Puerto, pero también suponen un esfuerzo de organización, y no se hace tanto por una cuestión económica sino por su "importancia social". La institución que administra el puerto explica que busca que este participe de la vida cultural, musical y deportiva de la ciudad: "Para la Autoridad Portuaria es importante abrir el puerto a los ciudadanos y que lo sientan cercano, y participe en la vida social coruñesa".

Y el gran buque insignia de esta apuesta cultural es la Fundación MOP: desde el primer momento los muelles fueron el espacio elegido para sus exposiciones de fotografía, de acceso gratuito y ligados al mundo de la moda. Realizó su primera exposición, dedicada a Peter Lindbergh, en 2021, tras haber acondicionado una nave y unos antiguos silos de cemento que había en el muelle. En noviembre de 2022 vendría otra muestra de Steven Meisel, en noviembre de ese año, y doce meses después inauguró otra dedicada a Helmut Newton. En 2024, la Autoridad Portuaria aprobó darle una concesión por varios años en la nave que ocupaba para realizar tanto sus grandes exposiciones como otras actividades. Batería albergó, así, la gran muestra sobre Irving Penn que empezó a finales de ese año, y la de Annie Leibovitz que empezó en noviembre del año pasado.

Unos 58.000 euros por los conciertos de verano

Tras la fotografía los muelles dominan el panorama de eventos. Estos pagan una cifra que se calcula en base a la superficie que ocupan y el tiempo en el que están en ella, y, a mayores, un 2% de la facturación. Una de las grandes fuentes de recaudación es el Morriña Fest, un asiduo de los muelles. El festival empezó en O Burgo en 2021 y en 2022 se celebró en el estadio de Riazor, pero en 2023, con un cartel que incluía a Bizarrap, Nicky Jam o Melendi, se desplazó a los muelles de Calvo Sotelo y Batería. Y ahí se ha repetido, con nombres como Aitana, Lola Índigo, Duncan Dhu, Pignoise o Maluma. Este julio tocaron Juanes, Myke Towers o Paul Kalkbrenner.

Y en julio de 2023 nació Coruña Sounds, que también organiza conciertos de verano. Ese año trajo al muelle de Batería a Scorpions, Rubén Blades, Marea y Zaz, y, si bien posteriores ediciones han ido incorporando nuevos escenarios, no ha abandonado la dársena: en 2025 por el puerto pasaron Leiva y Arde Bogotá, y este julio Alejandro Sanz tocó en el muelle. Las cifras del puerto calculan unos ingresos de unos 51.000 euros para este año por conciertos en los que se incluyen estas actividades.

Noites do Porto cuenta con la distinción de ser pionero en los festivales portuarios, pues se estrenó en octubre de 2021 en los muelles de Batería, mientras aún coleaba la pandemia, con nombres como Bad Gyal o Xoel López. Ha ido creciendo y extendiéndose: este año, pese a la cancelación del concierto de Coti, reunió a nombres como Caamaño & Ameixeiras la noche de San Juan, realizó actividades desde el 22 de junio al 15 de julio y organizó recitales fuera de las instalaciones portuarias. Sumó 7.000 euros a las arcas del puerto.

Música durante el otoño

El Recorda Fest, que acaba de celebrar su cuarta edición, dejó cerca de 22.000 euros adicionales este ejercicio. En 2023, el primer año del festival, la previsión inicial era organizarlo en Culleredo, pero acabó trasladándose al muelle de Batería por que el aumento de la previsión de venta de entradas requería un espacio mayor. Aquella edición tuvo nombres como Taburete o Mägo de Oz, y desde entonces el festival no ha faltado a su cita con las dársenas interiores de la ciudad a finales del verano. Los espectáculos de este año, a inicios de septiembre, incluyeron a Hombres G y a Juan Magán.

Y la nueva incorporación al calendario es el ciclo Son&Mar, que se celebra en ciudades costeras gallegas. Con apoyo de la Xunta, organizó actividades en septiembre de 2025, desde una batalla de gallos a Mundo Perreo, con el reguetón como protagonista. Este año todavía está por celebrarse, con una actuación de Gabry Ponte en el puerto el 18 de este mes, y actividades que se extenderán hasta el festival de electrónica WAKEUP! del 11 de octubre.

Hamburguesas y deportes

La música predomina, pero fue la gastronomía la que se llevó la mayor facturación de los eventos temporales, con el evento The Champions Burger. El evento de hamburguesas tuvo su primera edición en A Coruña en 2024, en el Paseo de los Puentes, pero en 2025 se trasladó a los muelles. Este año estuvo en los muelles entre el 13 y el 23 de agosto, con unos beneficios para el Puerto de cerca de 31.500 euros. La Porto Feria es una nueva incorporación a las actividades de ocio: en abril de 2025 celebró su primera edición en los muelles, con atracciones, cerveza, artesanía y dinosaurios. La segunda, que estuvo en espacios portuarios entre marzo y abril de este año, aportó unos 7.200 euros. El Pickle Pro Tour sumó unos 5.300 euros, y actividades en Faro Vilán de Camariñas, que gestiona la Autoridad Portuaria, otros 2.800.

Y los espacios portuarios albergaron a un gran número de concesiones, desde exposiciones de la Galicia Design Week al Mercado do Mar de Mares de Mares, de la muestra Las viudas de los vivos y los muertos a otra sobre Nikola Tesla. En su mayoría dejan sumas muy pequeñas, a veces de menos de diez euros. Este año O Parrote también inauguró una nueva concesión portuaria: La Potera by Nacosta, un ambigú y espacio de deporte acuático junto a la nueva plataforma de baño.