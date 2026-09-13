Condenado el dueño de un piso de A Coruña que coaccionó a una inquilina que tardaba en pagar: le puso una cadena en la lavadora y le sacó la bombona

Presionar a un inquilino para que pague el alquiler que debe puede ser delito dependiendo del método que se emplee, según acaba de ratificar la Audiencia Provincial de A Coruña en relación a un caso ocurrido en la ciudad en 2024. Para el antiguo Juzgado de Instrucción nº6 coruñés y para el tribunal, el propietario de un piso coruñés que recurrió a métodos como poner una cadena en la lavadora de una inquilina que se había retrasado en el pago cometió un delito leve de coacciones, y deberá pagar 450 euros de multa.

Se trata de un tipo de conflictividad que, según explican fuentes familiarizadas con la actividad de la Policía Nacional en la ciudad, no motiva intervenciones frecuentes de los agentes; en los casos leves es habitual que la denuncia se produzca directamente en el juzgado y sin intervención de los policías, a los que se les puede requerir después para hacer alguna comprobación. De acuerdo con la sentencia, la inquilina le alquiló una habitación en abril de 2024, y recibió una ayuda pública para pagar las mensuales de ese mes, de mayo y de junio. Pero se le abonó "con retraso", y el propietario, cansado de no recibir la renta en plazo, empezó a presionarla.

Delito continuado

Según los hechos probados, en agosto de 2024 llegó a poner una cadena en la lavadora del piso, para evitar que la inquilina pudiese hacer uso de la misma. También le retiró la bombona en dos ocasiones. Y, el 2 de septiembre de 2024, le dejó una nota manuscrita en la que le decía que quería cobrar, y que, si recibía el importe del arrendamiento, cambiaría los cierres de las puertas.

Para el juzgado que vio el caso en primera instancia, se trata de un delito leve continuado de coacciones. Aunque no le impuso penas de cárcel, sí lo condenó a abonar una multa durante tres meses, con una cuota diaria de cinco euros. En caso de impago, sí se le podría imponer privación de libertad, aunque, como es un delito leve, no con prisión sino con localización permanente. El condenado recurrió a la Audiencia Provincial, pidiendo ser absuelto y, si no era así, que se le condenase a solo 90 euros de multa como autor de un delito simple de coacciones.

Multa de 2.000 euros para otra propietaria

El tribunal rechazó sus pretensiones. Tiene en cuenta los episodios de la cadena en la lavadora, la retirada de las bombonas y la nota manuscrita, y ratifica que es un delito continuado. Y considera que la multa que se le impuso está "próxima al mínimo legal", por lo que no puede ser calificada como arbitraria o no proporcionada.

En 2025 la Audiencia Provincial ratificó otra condena por coacciones leves contra la propietaria de un piso en la ciudad. En este caso, la autora, a la que también se le impuso una multa de 2.000 euros, acordó arrendar la vivienda a una pareja, les dio la llave, les permitió meter en el piso sus enseres y hasta les dejó algunos muebles que tenía en una finca. Pero, en el último momento, cambió de opinión, solo les dio unas horas para vaciar el piso y lo cerró con una cerradura de la que no tenían llave. Así, les impidió acceder "a todos sus objetos de uso diario" durante varios días.