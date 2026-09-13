La obra de A Maestranza con la licencia del Concello de A Coruña aún sin confirmar, "zona de voladuras"

La promotora de los pisos de lujo de A Maestranza en los antiguos terrenos de Defensa tiene la venia del Concello de A Coruña para realizar trabajos arqueológicos. Solo podrá comenzar la edificación como tal, según recuerda el Gobierno local, una vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resuelva el pleito contra el Estudio de Detalle que ha presentado Defensa do Común. Las máquinas entraron a principios de verano para las prospecciones. Cuando las vallas se retiran, vecinos de la zona y viandantes aprecian cómo se ha excavado por debajo del nivel de la calzada. También han podido escuchar microexplosiones reiteradas en los últimos días.

La propia constructora San José, contratada por la promotora Lipromo para edificar, no esconde este tipo de trabajos. Carteles de "Precaución. Zona de voladuras" se distribuyen por el perímetro. A preguntas de este diario, fuentes municipales señalan que este mismo viernes, ante "los movimientos en la parcela", se ha advertido a la empresa de que la actividad pueden ser "paralizada" en el caso de no ceñirse al sondeo arqueológico. Lipromo ha ubicado ya un gran cartel con los datos de la licencia urbanística.

Cartel de precaución por las voladuras, en el vallado de la parcela. / Carlos Pardellas

Cinco alturas y planta baja

El inmueble previsto tiene cinco alturas más planta baja, con 57 viviendas, garajes con 59 plazas, trasteros y locales comerciales. El presupuesto es de 3,8 millones de euros. Ya hay pisos en promoción entre los 290.000 y los 725.000 euros. La sentencia judicial de la que depende todavía no ha sido emitida, pero las partes estiman que no se demorará.

La plataforma denunciante del Estudio de Detalle, Defensa do Común, considera que el aviso municipal llega tarde y ve este movimiento "especialmente lamentable", puesto que, defiende la entidad, se llevan ejecutando obras "desde principios del mes de junio" pese a los "reiterados escritos" que presentó la agrupación. Según Defensa do Común, alertaron en junio y julio de la realización de obras de edificación "sin que siquiera se hubiese constatado la presencia de un arqueólogo a pie de obra". Los trabajos, dice Defensa do Común, afectan al conjunto de la superficie del edificio "y son bien distintas de las labores de control arqueológico". Se trata, afirman, de obras de movimiento y excavación. La "pasividad e inactividad municipal" respecto a estas obras, que Defensa do Común son «públicas y notorias. También acusan de "pasiva" a la Consellería de Cultura, de la que, según Defensa do Común, "no consta que girase visita de inspección ni que verificase el cumplimiento de las condiciones del proyecto de actividad arqueológica autorizada por la Xunta".