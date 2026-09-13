Defensa do Común denuncia que los trabajos de la finca de A Maestranza de A Coruña están previstos en la obra del edificio, que aún no tiene permiso

Aunque promotora de los pisos de lujo de A Maestranza en los antiguos terrenos de Defensa solo podrá comenzar la edificación como tal cuando la Justicia resuelva un pleito contra un recurso presentado por Defensa do Común, como ha publicado este diario, las máquinas entraron hace meses para las prospecciones, y se han podido escuchar detonaciones. El Concello de A Coruña afirma que acaba de enviar una advertencia a la empresa, y Defensa do Común, que indica que advirtió al Ayuntamiento de la situación ya en junio, indica que el uso de voladuras está previsto en el proyecto técnico. En concreto, hay una partida para excavar el sótano con explosivos.

Este uso, indica la entidad, corresponde a la ejecución del proyecto de obra, y no a trabajos arqueológicos. En la finca, señala Defensa do Común, se autorizaron y aprobaron actividades de control arqueológico, que se pueden realizar de manera simultánea a la ejecución de las obras. Por la zona en la que está, argumenta el colectivo, correspondían sondeos arqueológicos, que deben ser previos a empezar los trabajos, pero, según Defensa do Común, el Concello lo cambió a propuesta del arqueólogo municipal y la Xunta lo autorizó. Esto es, para la entiadad, "uno de los motivos de ilegalidad de la licencia de obras concedida por el Concello". El grupo, que sostiene que las parcelas de Defensa de A Maestranza deberían formar parte del patrimonio municipal, añade que según consta en el proyecto la promotora debe asegurar la presencia a pie de obra de un arqueólogo, algo que a la entidad "no le consta", y tampoco que los servicios municipales inspeccionasen el cumplimiento de esta condición.