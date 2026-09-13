Diez colegios de A Coruña, entre los beneficiarios del reparto de 80 composteros que ha puesto en marcha el Concello
Las entidades y particulares interesados tienen hasta el próximo 25 de septiembre para subsanar los errores en sus solicitudes y optar a uno de los 80 composteros ofrecidos por el Concello
El Concello de A Coruña ha publicado este domingo en la página web municipal la lista provisional de adjudicatarios de los 80 composteros domésticos que pone a disposición de entidades y ciudadanía para fomentar la recogida separada de residuos y el reciclaje de la fracción orgánica. En total se presentaron 75 solicitudes: 12 de entidades —dos asociaciones y diez colegios públicos— y 63 de particulares, en su mayoría adjudicatarios de huertos urbanos. Algunos peticionarios solicitaron más de un compostero.
Entre las entidades beneficiarias del programa se encuentran la Down Coruña, el colegio José Cornide Saavedra, la asociaiación Pro Enfermos Mentales de La Coruña, el colegio Plurilingüe Manuel Murguía, el Víctor López Seoane, el colegio de prácticas, el de Novo Mesoiro el colegio Raquel Camacho, el CEIP Plurilingüe Concepción Arenal, el colegio Alborada, la escuela municipal A Caracola y el colegio Salgado Torres .
La lista provisional recoge las solicitudes admitidas, excluidas y pendientes de subsanación. A partir de su publicación, las personas y entidades solicitantes disponen de un plazo de diez días hábiles, hasta el viernes 25 de septiembre, para presentar la documentación pendiente. La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, destacó que el reparto de composteros se enmarca en “un modelo de gestión de los residuos urbanos, basado en la separación, el reciclaje y la economía circular”.
Minipuntos limpios
En esta línea, el Concello desarrolla también otras actuaciones, como la instalación de 80 nuevos puntos limpios de proximidad —ya iniciada en Matogrande, Xuxán y Os Rosales—, las campañas vinculadas a la implantación del quinto contenedor, la separación de materia orgánica en los hogares y el refuerzo del servicio puerta a puerta en la hostelería.
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