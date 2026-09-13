'Open' de billarda en el barrio de Labañou de A Coruña: "Pode xogar un neno de 5 anos e un home de 80"

Este domingo, 13 de septiembre, fue una jornada de deporte autóctono en A Coruña. El campo de fútbol de las casas de Nuestra Señora del Carmen, frente al edificio de la Uned, acogió desde las 11.00 horas un campeonato abierto de billarda con seis equipos participantes, tanto locales como de otras zonas de Galicia.

El torneo se inscribe dentro de la temporada 2026/27 de la Conferencia Noroeste, uno de los grupos territoriales de la Liga Galega de Billarda (LGB) que agrupa a equipos de la provincia y alguno de Lugo. En la Liga, que empieza el próximo domingo, 20 de septiembre, solo pueden jugar deportistas federados. El encuentro del día 13, al ser en abierto, fue el reclamo perfecto para que aficionados sin federar pudieran disfrutar del ambiente competitivo —pero muy familiar—. Un total de seis equipos y unos 40 jugadores acudieron a la cita, procedentes de A Coruña, Cerceda e Paiosaco.

"Hai moitos anos que temos a billarda, pero antes non se practicaba tanto como agora. Hai uns anos que foi collendo peso, e agora é un deporte que poden xogar nenos pequenos. Eu teño dous netos que veñen xogar ás veces", relata Eladio Varela, jugador y espectador.

Seis equipos para intentar un 'varado'

La agrupación Filloas de Sangue, originaria de A Coruña, fue la encargada de organizar el encuentro del día 13. Las normas del juego son muy sencillas: "Fixemos tres campos e aí está o varal, que é onde hai que introducir a billarda. Hai que metela en catro golpes. Se a metes no primeiro, que pode ser, é ao que lle chamaos varado", explica Lois Fontán, el fundador y presidente del club organizador, Filloas de Sangue. "O seguinte golpe tes que dalo onde caeu o anterior", añade.

En la fase inicial se disputan cinco carreras, y los cuatro primeros de cada conjunto —24 jugadores en total— pasan a la siguiente fase, la semifinal; en la final solo quedarían seis. El sistema de puntos tampoco esconde complicación ninguna. "Se o metes na primeira, son seis puntos; se o metera no segundo, serían cinco; se o metera no terceiro, catro; se o metera no último golpe serían tres puntos. E se non entra, leva un", comenta Fontán.

Abuelos y nietos

Considerada como actividad regional e inscrita en la Federación Galega de Deporte Autóctono, como la chave, la billarda aúna en sus filas a jugadores de todas las edades. En el torneo organizado este domingo, compartieron campo padres e hijos, abuelos y nietos. "Eu veño xogando dende hai uns anos porque no noso pobo, en Cerceda, había esa actividade. Era por facer algo cos nenos, porque é un deporte moi bo para practicar con eles. Pode xogar dende un rapaz de cinco anos ata alguén de 80", expone Miguel Ángel Barbeito, que acudió a la competición en compañía de su hijo.

A pesar de que en apariencia es una tarea sencilla, se necesita mucha puntería y coordinación para acertar el golpe con el palán —palo largo que lleva el jugador en la mano—, y dirigir la billarda hacia el varal —que funciona a modo de 'portería'—. "É moi frustrante, porque parece moi simple, pero despois acaba sendo complicado", confiesa Barbeito.

En las filas de los equipos también brillaron jugadoras mujeres. "A ver, maioritariamente son homes, pero hoxe si que hai moitas mulleres tamén. Porque incluso hai mulleres de 80 anos e nenas. É moi de todos, moi divertido, porque interactúas con todo o mundo", relata Chus Fernández, de Cochiqueiros —equipo de Cerceda—. "Llevamos como cuatro o cinco años en contacto con este deporte, sobre todo por los compañeros, porque comentaban que les hacía falta gente. Por probar, y la verdad es que genial", completa su compañera, Silvia Llobregat.

"Fatal, me está yendo fatal", confiesa Aloia García-Vilas, jugadora del Filloas de Sangue, entre risas. Ella se inició en la billarda a través de su marido y su hijo, "jugando en unas fiestas por una aldea de Bueu". "Mi marido tiene un amigo carpintero, entonces le pidió que le hiciera billardas para él y para el niño. A raíz de practicar en cualquier sitio, como nos gustaba mucho se informó de qué equipos había en A Coruña", narra. El año pasado fue su primero como federada.