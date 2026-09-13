A libraría Galgo Azul da Coruña, premiada pola súa iniciativa para descubrir a migración cos cinco sentidos: "Como persoas, portamos un ADN migrante"
Leonardo Casado, cofundador da libraría do Agra do Orzán, explica que implica o proxecto 'Memoria Migrante (en) Movemento' nun dos barrios con maior densidade poboacional a nivel europeo
A iniciativa, que ofrece 15 actividades ata decembro, foi premiada pola Deputación da Coruña
Os relatos vivos da migración, eses procesos de ida e volta, atopan o seu espazo na libraría Galgo Azul, en A Coruña. Con Memoria Migrante (en) Movemento —proxecto cultural e social que combina literatura, gastronomía, música e moitas conversas—, a libraría ofrece xa non só un local onde xuntarse a descubrir historias cos cinco sentidos, senón unha iniciativa de dinamización para o Agra do Orzán, un dos barrios con maior densidade poboacional de Europa.
A proposta é unha das premiadas pola Deputación da Coruña a través do programa Proxectos Culturais Singulares para a Mellora Social. A partir de setembro e até decembro, o Galgo Azul —con Leonardo Casado á fronte, xunto con Juan Rodríguez— ofrece 15 actividades dirixidas a diferentes públicos en diversos espazos do barrio.
Como nace Memoria Migrante (en) Movemento? Que realidade levouvos a idealo?
O proxecto nace xustamente da idea de poder continuar co noso traballo de dinamización. Este proxecto é unha continuidade do traballo que facemos na libraría para representar culturalmente ao barrio, un barrio cunha diversidade cultural moi ampla, porque hai xente de diferentes países, retornada. Ten que ver con poder traballar con esa realidade que está presente, pero neste caso dende as artes, dende a literatura, dende a música, dende a gastronomía.
Que significa falar de memoria migrante nun barrio precisamente como é o Agra do Orzán?
É falar dun xeito situado. Nós cremos que os proxectos culturais, cando están situados nun territorio en particular, teñen moito máis impacto. Cando comezamos a pensar nunha idea que poder presentar ao premio da Deputación, tiñamos como diferentes puntas. Hai unha realidade total que ten que ver con este barrio, que continúa medrando coa inmigración, entón que mellor que poder facer pontes entre ese pasado, este presente e tamén de cara ao futuro.
O Agra construíuse, en boa medida, con migracións internas da Galiza, e hoxe recibe poboación de moitos países. Que elementos comúns atopades entre aquelas migracións do século pasado e as actuais?
Ten que ver co movemento do ser humano. Creo que, como persoas, portamos un ADN migrante. Primeiramente esa cuestión, que o movemento migratorio atravesa a vida das persoas. En segundo lugar, cando migramos sempre hai puntos en común. O sitio onde chegamos é moi diferente, seguramente, do noso lugar de orixe en comidas, en lingua, en cultura... Ten que ver, tamén, en como é o recibir desa outra parte, porque estamos nun territorio novo e temos que entrar en contacto con outras realidades.
Aquí poden entrar en xogo os conflitos.
Efectivamente, tamén está o tema dos conflitos. Nós cremos que os conflitos que atravesan a historia das migracións tamén se poden traballar dende a cultura. A cultura pode crear unha sociedade máis humana en todos os aspectos, recoñecendo a existencia do outro e vendo como podemos medrar xuntos para crear unha sociedade mellor.
Está a mudar a convivencia ou a percepción da migración no barrio?
É unha realidade palpable, porque xa nas rúas atopamos xente de diferentes sitios, escóitase nas linguas que se falan. Está presente o galego, o galego con gheada, o galego con acento arxentino, coma é o meu (ri), están os acentos da xente que fala francés, que fala inglés, portugués, portuñol... Está nas rúas, onde tamén hai sitios de comida de diferentes partes do mundo, as Conchiñas é o epicentro dun encontro multicultural onde podes ver vestiarios de diferentes países. É unha realidade que está camiñando, que está aquí, presente, e queremos celebrar iso, esa realidade que é onde habitamos como libraría.
Como salvades que o proxecto sexa unha programación sobre as persoas migrantes e conseguides que sexan elas as que constrúan o relato?
Para iso traballamos con asociacións que están no barrio, como Accem ou Ecos do Sur. Parte do proxecto está artellado con entes do ensino público, como o Raquel Camacho, o instituto do Agra, o Rafael Dieste... Son espazos onde tamén hai poboación migrante. Ademais, comercios rexentados por familias migrantes. Hai propostas destinadas a todo tipo de público, dende a infancia ata persoas maiores.
Vai haber máis de 15 actividades até decembro. Cando comezan?
Para fin deste mes, o día mércores 30 de setembro ás 18.00 horas, inauguramos o proxecto cun ciclo que temos na libraría, que se chama Poetas Cruzados. O que facemos é traer a dous poetas que len poesía á inversa, un do outro. Nesta edición en particular, temos un poeta de Venezuela que vive en Lugo, que é O Galego de Caracas, pseudónimo de Simón Rodríguez, xunto con Daniel Tata Benavídez, de Uruguai. Os dous van estar contando parte da súa vida como migrantes a través da súa poesía.
Hai algunha actividade que sexa especialmente novidosa?
Unha cousa particularmente interesante é a realización de tres murais no barrio, que son unha continuación do proxecto que fixemos o ano pasado, Aquí antes había un muíño, de poder retratar a historia do muíño da Agra, que estaba xusto enfrente ao Galgo. E continuamos agora con tres murais que van estar falando de tres momentos diferentes da migración do barrio: a dos anos 60 e 70 do rural galego á zona; outro que quere contar a migración pero dende as infancias, e un terceiro que fai unha conexión coa historia da primeira migración que temos rexistrada no barrio, a de Genaro Fontenla, galego que emigrou a México no século XVIII e quen montou o muíño que estaba na Gramela.
Que papel pode levar a cabo a literatura, a gastronomía ou a música para achegar entre si a persoas de culturas diferentes?
A literatura é unha ponte para poder ir dando conta de diferentes historias, de diferentes dimensións da migración. Con relación á comida, propoñemos facer un encontro xunto a Accem, que sería a segunda edición de Sabe a Barrio. A idea é que diferentes persoas migrantes do barrio que teñen negocios de hostelería onde vendan comida dos seus países, poidan contar a súa biografía a través de petiscos. Despois faremos un roteiro para probar pinchos de cada país. A gastronomía entra como un soporte da memoria da migración. Entender que todo é parte dun patrimonio integral.
Galgo Azul abriu as súas portas en 2023. Que aprendestes nestes tres anos sobre a realidade social e cultural do Agra?
Como espazo cultural, hai que ter unha orella dentro e outra fóra (ri). Iso é o fundamental. A orella dentro porque, como negocio, hai que xestionalo para facer sustentable un novo proxecto a nivel económico. Pero hai que ter esa orella fóra para ver que pasa nas rúas, as necesidades. Como Galgo, queremos crear propostas culturais nun barrio onde, en moitos casos, é moi difícil atopar unha obra de teatro, ou que cheguen autores e autoras recoñecidas, porque esas cousas sempre pasan no centro. Facer comunidade é parte desta receita que ten que ver co proxecto do Galgo.
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