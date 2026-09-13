Lourdes Suárez, trabajadora social de Arteixo con 40 años de dedicación: “Tú no eres la ayuda, sino el bastón para que consigan caminar”

Los pilares de la sociedad civil se sustentan en el trabajo invisible de trabajadores que se rigen por la cooperación y la integración. La Asociación Proxecto Máscaras se propone, desde 2017, reconocer la labor de estas personas a través de sus Premios ás Boas Prácticas Cidadás, que este año llegan a su décima edición. La gala se celebrará el jueves, 24 de septiembre, a las 18.45 horas en el salón de actos de la ONCE de A Coruña, con entrada libre hasta completar aforo. Con 60 premiados desde 2017, en esta convocatoria son seis los galardonados: María Teresa Veiro —cuidadora y formadora—; Lourdes Suárez —trabajadora social—; Mari Mar Capelán y Javier Rivas —colaboradores del Banco de Alimentos Rías Altas—; Marta Casal —socióloga especializada en intervención social—; Mónica Forteza —psicóloga y activista por los derechos de personas con discapacidad—, y Yolanda Sánchez —por su labor en la Pastoral Penitenciaria—.

Los galardones proponen un formato novedoso. "Pareceunos interesante buscar esta fórmula de que a persoa premiada do ano anterior fose quen premie ao ano seguinte", explica el presidente de la Asociación, Iago González. Manuel Aguilar, histórico responsable de la Fundación Emalcsa y expresidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), fue uno de los premiados en la primera edición de 2017. "Era algo que salía de la sociedad civil, sin más interés que poner ante los ojos de la sociedad formas de ser solidario, de ayudar a avanzar sin dejar a nadie atrás", recuerda. Aguilar define la iniciativa como una oportunidad de descubrir a "héroes anónimos que ni siquiera son conscientes de sus méritos".

Lourdes Suárez, una de las seis galardonadas de esta edición, tiene una trayectoria de casi 40 años como trabajadora social. Alumna de la primera promoción del grado en Trabajo Social de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en 1984, empezó a trabajar en el concello de Arteixo en 1988. "Y hasta ahora", resume.

Tras casi 40 años de profesión, ¿qué significa recibir ahora este reconocimiento?

A un año de jubilarme, me hace muchísima ilusión. Pero creo que este reconocimiento no es solo para mí, sino para una generación de profesionales que hemos tenido muchas vivencias, muchísimo aprendizaje. Si puedo presumir de algo es de haber tenido muy buenos compañeros, muy buena sintonía.

Al ser de la primera promoción del grado en Trabajo Social en Santiago, no habría apenas referentes en el sector. ¿Fue algo vocacional?

No sé si vocacional o un poco las circunstancias. Era un mundo bastante desconocido, porque yo empecé la carrera en el 84, y en el 84 se crearon los primeros Servicios Sociales comarcalizados en Galicia, con lo cual fuimos a ciegas. No teníamos mucho conocimiento de lo que era, estaba todo en pañales. Tuve la suerte de encontrarme con una profesional que fue mi profe de prácticas, María Jesús Rodríguez, la trabajadora social de Culleredo, Carral y Arteixo, que me permitió hacer prácticas voluntarias desde el primer año.

¿Ha cambiado la forma de abordar la inclusión?

Sí ha cambiado, porque también van cambiando los perfiles. Hemos vivido épocas de empezar a hablar de inclusión desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando empezamos a formar parte del Consorcio As Mariñas, se hablaba solo de la inclusión de las personas con discapacidad. Luego evolucionamos a recibir personas provenientes del extranjero, con lo cual el hito de la inmigración también nos ha hecho aprender mucho. Fueron tiempos de muchos cambios sociales.

Ha trabajado en diversos ámbitos: inclusión, cooperación, interculturalidad... ¿Cuál es el hilo común que une su trayectoria?

Las personas. Las personas con sus múltiples necesidades, las personas con sus mochilas. Todos tenemos una mochila, pero algunas son más pesadas. Y la forma de abordar los procesos migratorios.

¿Qué ha aprendido de trabajar con personas de orígenes y realidades tan diferentes?

Muchísimas cosas, sobre todo a nivel cultural y de comprender que vivimos en un mismo mundo con culturas diferentes, con maneras de vivir la vida diferentes, con distintas necesidades y también con distintas maneras de abordarlas. Es muy enriquecedor, porque conoces cómo se vive en otros países. Te ayuda a percibir los aspectos positivos que nos aporta cada cultura.

¿A Coruña es hoy más inclusiva que cuando empezó usted en el sector?

Lo que pasa es que las necesidades son diferentes, pero creo que sí, que se ha hecho un gran esfuerzo desde asociaciones y ONGs para ofrecer programas específicos para la población migrante. Las empresas de inserción sociolaboral también han dado un paso importante para la inclusión de estas personas.

Aunque se haya avanzado, todavía quedan retos que superar. ¿Dónde se encuentran las principales barreras?

A día de hoy, el problema más grande con el que me encuentro a la hora de trabajar y que me está generando mal cuerpo es el acceso a la vivienda. Creo que es el caballo de batalla que nos queda por luchar, y además con escasísimos recursos.

¿Cómo se evita caer en el paternalismo cuando se trabaja con colectivos vulnerables?

A veces sí hay situaciones que te generan angustia o pena, pero tienes que poner el foco en la profesionalidad, e intentar, aunque no siempre lo consigues, despojarte de la mochila del paternalismo y la pena. Mente fría y ver qué necesita y qué aporta la otra persona, porque a veces nos olvidamos de los potenciales que tenemos cada uno de nosotros. Es buscar precisamente esos potenciales y saber que tú no eres la ayuda, sino el bastón para que consiga caminar.

Se está hablando mucho de integración y cooperación, pero ¿se sigue haciendo desde una perspectiva separatista entre ‘ellos’ y ‘nosotros’?

En este momento creo que sí. Es decir, hay una corriente que yo calificaría como desintegradora, de dividir a la población entre buenos y malos. Meter en un cajón a los malos, en otro a los buenos y perder de vista a las personas. Y las corrientes en redes sociales meten miedo.

¿Qué efecto considera que están teniendo estos discursos contrarios a la inmigración y la diversidad en el trabajo cotidiano de quien se dedica a este sector?

En la calle es un peligro. A veces estoy en alguna cafetería y oyes auténticas salvajadas, el típico discurso de que vienen a quitar el trabajo y a vivir de las paguitas. Es un discurso muy peligroso. Lo que realmente les da miedo es que les roben el estado de bienestar, sin pensar en lo que esta gente aporta al estado de bienestar.

En este sentido, ¿cree que la población tiene una mayor aceptación del colectivo migrante en función de la utilidad que este tenga para el país de destino?

Sí, claro que sí. Es más, incluso si hablamos en términos de economía sumergida, a lo mejor en Galicia no se percibe tanto, pero en la zona del sur muchísimo. En 2023, el 1 de mayo, precisamente en el Día Internacional de los Trabajadores, falleció una mujer magrebí en un accidente de bus a las 6 de la mañana, porque iba a trabajar como temporera. Eso te da un poco la idea de que, mientras me seas útil, guay, pero cuando necesites algo, que te lo proporcione tu país. Es utilitarismo.

¿Qué consejo le daría a alguien que empieza a trabajar en el ámbito de los Servicios Sociales?

Que abra los ojos y las orejas (ríe). Hay que aprender muchísimo y estar informado, pero estar informado sin seguir las corrientes de la calle. Echar la vista atrás, también, aprender de los errores que hemos cometido, de la historia. La historia es muy importante.