Mercedes Fernández, psicóloga de la Unidad de Prevención del Suicidio de A Coruña: "Para alguien que ha pensado en quitarse la vida, poder hablar del tema es ya un alivio"

El suicidio es la primera causa de fallecimiento por motivos no naturales en España, donde una media de once personas se quitan la vida cada día. También en Galicia, donde casi a diario se produce una muerte autoinfligida. "303 personas perecieron por suicidio en la comunidad gallega en 2025. 3.500, en los últimos diez años", advierten desde el Movemento Galego da Saúde Mental, acerca de un drama, reconocen, "complejo y multideterminado". Difícil de abordar, por consiguiente, tanto desde el punto de vista profesional como en términos familiares e interpersonales. Pero, entre sus múltiples aristas, hay algo que los expertos en Salud Mental tiene claro: “Hablar del suicidio no mata, el silencio sí”.

Desterrar mitos, escuchar más y asumir menos y dar apoyo ante posibles señales de riesgo son “claves” en la prevención, como también lo es el proporcionar recursos asistenciales a los ciudadanos “para que sepan que pueden pedir ayuda si están mal de ánimos o pensando en quitarse la vida”, resaltan los especialistas, en el marco del Día mundial de la prevención del suicidio, que se conmemoró este pasado jueves, 10 de septiembre [las personas en riesgo pueden llamar al 112 y al 061,y tienen a su disposición, también, la línea de atención 024 y el Teléfono de la Esperanza (717 003 717 y 981 519 200), así como los servicios de Urgencias hospitalarias, abiertos 24 horas, los siete días de la semana].

Mitos que persisten

“En torno al suicidio persisten muchísimos mitos, como las falsas creencias de que quien dice que se va a suicidar no lo hace; que las conductas suicidas se heredan; que las personas que se suicidan tienen un problema de salud mental; que quienes se suicidan quieren morir (cuando, en realidad, lo que quieren es dejar de sufrir)... Todas estas cosas que se dicen y que para nada son ciertas”, subraya Mercedes Fernández Cabana, psicóloga clínica de la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien destaca que el primer paso para prevenir el suicidio es “hablar” de ese gran problema social y de salud pública "igual que se habla de cualquier otra cuestión importante".

"Se sabe que el 75% de las personas que se suicidan contactaron con Atención Primaria en el año anterior y, hasta el 45%, en el mes previo. Incluso, las hay que lo hicieron el mismo día. A lo mejor, con otras quejas. No obstante, a posteriori, cuando se hacen las autopsias psicológicas, muchas veces se encuentra que quienes se quitan la vida sí han verbalizado malestar, o que ha habido indicios que a lo mejor no han sido tenidos en cuenta. Incluso, que habían amenazado, abiertamente, con suicidarse" Mercedes Fernández Cabana — Psicóloga clínica de la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee

"Si alguien nos dijese 'estoy pensando en divorciarme', le preguntaríamos: '¿Por qué?', '¿has hecho ya algún trámite?', '¿lo has pensado bien?'... Nos interesaríamos por el tema y nos pararíamos a conversar con esa persona sobre ello. Sin embargo, si alguien nos comenta 'me encuentro mal' o 'pienso que no merece la pena vivir así', muchas veces damos respuestas sociales que no sirven para nada, intentamos cambiar de tema... No nos lo tomamos en serio o, por el contrario, nos lo tomamos tan en serio que pensamos que hablar de ello va a ser peor", expone Fernández Cabana.

Visita previa a Primaria

"Sin embargo", apunta, "se sabe que el 75% de las personas que se suicidan contactaron con Atención Primaria en el año anterior y, hasta el 45%, en el mes previo. Incluso, las hay que lo hicieron el mismo día. A lo mejor, con otras quejas. No obstante, a posteriori, cuando se hacen las autopsias psicológicas, muchas veces se encuentra que quienes se quitan la vida sí han verbalizado malestar, o que ha habido indicios que a lo mejor no han sido tenidos en cuenta. Incluso, que habían amenazado, abiertamente, con suicidarse", detalla la psicóloga clínica de la Unidad de Prevención del Suicidio de la demarcación sanitaria coruñesa. Un servicio asistencial operativo "desde mayo de 2021" y localizado en el centro de salud San José, adonde los pacientes llegan, voluntariamente, a través de los servicios de Urgencias y de los equipos de Salud Mental, quienes "filtran" los casos y los derivan a esa Unidad "en función del riesgo que se estima".

Desde la izquierda, Manuel Fernández de Aspe, psiquiatra; Mercedes Fernández Cabana, psicóloga clínica; y Sara García Garrido, enfermera especialista del área de Salud Mental, integrantes del equipo de la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria coruñesa, en el centro de salud San José. / CARLOS PARDELLAS

“El equipo de la Unidad está integrado por una enfermera especialista en Salud Mental (Sara García Garrido), un psiquiatra (el doctor Manuel Fernández de Aspe) y una psicóloga clínica, que soy yo. Funcionamos como un dispositivo de derivación rápida, es decir, llamamos a los pacientes en un plazo máximo de 72 horas y los vemos en menos de una semana. Y somos, también, una unidad de alta intensidad, pues pasamos consulta a esos pacientes con mucha más frecuencia que en las unidades de Salud Mental convencionales. Además, ponemos a su disposición un teléfono a través del cual nos pueden contactar por las mañanas. Y se hace también atención familiar, cuando los allegados quieren colaborar y lo estimamos interesante", detalla Fernández Cabana, antes de apuntar que, en su primer lustro en funcionamiento, la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria coruñesa ha atendido "a unas 580 personas", lo que se traduce en más de un centenar de pacientes cada año.

"Plan de seguridad"

"Lo primero que realizamos es una valoración de los pacientes cuando llegan, les explicamos el funcionamiento de la Unidad y decidimos con ellos cómo se hace. En este momento, estamos viendo a unas 70 personas. Hacemos una atención relativamente breve y, en la medida que podemos, flexible. Intentamos intervenir de tres a seis meses como máximo, y nos centramos en reducir el riesgo suicida: que la persona sea capaz de detectar signos de malestar y las respuestas que suele poner en marcha, y que aprenda otro tipo de formas de afrontar ese malestar (una especie de 'plan de seguridad'). En el momento en que eso disminuye, ya se deriva a las unidades de Atención Especializada más habituales, tipo O Ventorrillo, etc. A la 'red', por así decirlo. Al funcionar como una Unidad de derivación rápida, necesitamos dar altas para que haya disponibilidad urgente", explica.

"Funcionamos como un dispositivo de derivación rápida, es decir, llamamos a los pacientes en un plazo máximo de 72 horas y los vemos en menos de una semana. Y somos, también, una unidad de alta intensidad, pues pasamos consulta a esos pacientes con mucha más frecuencia que en las unidades de Salud Mental convencionales" Mercedes Fernández Cabana — Psicóloga clínica de la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee

Perfil de pacientes

En cuanto al perfil de los pacientes que atienden, mayoritariamente, en la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee, la psicóloga clínica de ese servicio asistencial especifica que, "al principio, quizás era más claramente femenino". "El 70% mujeres y el 30% (o incluso algo menos), hombres. Sin embargo, ahora esa proporción se está equilibrando algo más, y diría que rondamos el 60-40%, lo cual es una buena noticia porque tres de cada cuatro personas que consuman el suicidio son hombres. Parece que nos está costando más llegar a ellos y que los hombres responden al malestar con más conductas disruptivas (consumo de alcohol u otros tóxicos), y no tanto pidiendo una ayuda explícita o manifestando: 'Me encuentro agobiado, triste...'", indica Fernández Cabana, antes de referir que, a la Unidad de Prevención del Suicidio no solo les llegan adultos jóvenes o de mediana edad, sino también "algunos" mayores, en cuyo caso "viene todo mezclado con enfermedades físicas". "Inicio de procesos de dependencia, de pérdida de capacidades, de dolor físico... ", apunta.

Una mujer sostiene un cartel en una manifestación sobre la problemática del suicidio. / Europa Press

"Si hubiese mayor cobertura tanto social, como sanitaria o comunitaria en general, las personas sufriríamos menos", considera la psicóloga clínica de la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien hace hincapié en que contar con "una mejor red de atención a la dependencia y de cuidados en general, así como de atención a la soledad no deseada, acompañamiento...", contribuiría a "reducir las muertes por suicidio" en las personas mayores.

"Si hubiese mayor cobertura tanto social, como sanitaria o comunitaria en general, las personas sufriríamos menos", considera la psicóloga clínica de la Unidad de Prevención del Suicidio del área sanitaria coruñesa, quien hace hincapié en que contar con "una mejor red de atención a la dependencia y de cuidados en general, así como de atención a la soledad no deseada, acompañamiento...", contribuiría a "reducir las muertes por suicidio" en las personas mayores

Y es que, en todos los casos y con independencia de la edad, los pensamientos acerca de quitarse la vida aparecen como expresión de un “sufrimiento emocional muy elevado” enmarcado, o no, en un problema de salud mental. “Las personas con ideaciones o conducta suicida se sienten atrapadas en una situación de sufrimiento a la que no le ven salida. El suicidio aparece entonces como una posibilidad de escapar de ese sufrimiento, que ven como irresoluble. Quienes se suicidan o lo intentan no quieren morir, sino dejar de sufrir. Lo que sucede es que, en ese momento, no ven otra salida aunque, por supuesto, sí la hay", recalca Fernández Cabana, quien insiste en que el primer paso para prevenir el suicidio es “hablar” sobre ello.

La prevención, un reto social

“Nosotros siempre les decimos a las personas que pasan por nuestra Unidad que pueden acudir a Urgencias si se encuentran mal y están teniendo ideas suicidas, igual que lo harían, por ejemplo, si notasen un dolor fuerte en el pecho. Buscar ayuda, intentar hablar sobre ello con alguien de su entorno o contactar con alguno de los teléfonos de atención a la conducta suicida es fundamental. Hay que recordar que las crisis duran un tiempo (habitualmente son transitorias); hacer hincapié en la importancia de evitar el consumo de sustancias tóxicas, como el alcohol o las drogas, que propician un mayor malestar y comportamientos compulsivos; y evitar también el aislamiento, una conducta muy habitual, al igual que la rumiación cognitiva sobre los problemas y la dificultad para afrontarlos”, refiere la psicóloga clínica de la Unidad de Prevención del Suicidio, antes de considerar que, “en realidad, toda la sociedad debería funcionar como un recurso para prevenir el suicidio, en lugar de centrarlo solo en el ámbito sanitario”, y trasladar algunas "indicaciones generales" al entorno de las personas que hayan dado a entender o que manifiesten, abiertamente, que están pensando en poner fin a su vida.

Una joven pasa por delante de una pared con una pintada que invita a hablar sobre el suicidio, en Alicante. / LOC

"Les diría que no reaccionen con pánico, con rechazo o ignorando. Que no juzquen, se lo tomen en serio y tengan claro que hablar del suicidio no va a aumentar el riesgo. Que le pregunten a la persona que ha manifestado esas ideas qué pueden hacer, entre todos, para mantenerle a salvo. Que contacten con los servicios de emergencia si hace falta y que le acompañen adónde sea, priorizando la seguridad de todos", enumera Fernández Cabana, quien asegura que el falso mito de que hablar del suicidio puede ser contraproducente persiste, "incluso, entre el personal sanitario".

"Cuando damos cursos a compañeros, también lo comparten. Sin embargo, para nada es así. Ante la más mínima sospecha, preguntarle a un paciente en consulta si ha pensado en suicidarse puede ser la espita que haga que encuentre un lugar para expresar lo que le ocurre. Hablar abiertamente de lo que sienten, para las personas que están pensando en quitarse la vida, es ya un alivio", reitera.