Retrasos en trenes entre A Coruña y Vigo por un robo de cable en la vía
La sustracción se registró en el tramo ferroviario entre las localidades de Catoira y Pontecesures
Varios trenes entre A Coruña y Vigo sufrieron retrasos en esta mañana de domingo, 13 de septiembre. Según informa Adif en sus redes sociales, la incidencia se debe a un robo de cable, concretamente entre las estaciones de las localidades pontevedresas de Catoira y Pontecesures. Adif informa de que quedaron afectados los trenes de ancho convencional desde Vigo-Guixar, esto es, los viajes regionales.
Adif informó a través del mismo canal de que la incidencia había sido solventada, por lo avanza que la programación se normalizará a lo largo de la mañana.
No es la primera vez que ocurre un episodio como este. El pasado febrero, también un robo de cable obligó a interrumpir la circulación de trenes en un tramo de la provincia de A Coruña, entre las provincias de Xuvia y Ortigueira.
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