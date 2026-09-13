El segundo proyecto para el palacete de Santa Margarita en A Coruña

En el diseño, ordenación y construcciones del parque de Santa Margarita tuvo una participación destacada el arquitecto municipal Juan González Cebrián, natural de la provincia de Córdoba que fijó su residencia familiar en A Coruña en 1942, ocupando el cargo municipal hasta 1954, durante la alcaldía de Alfonso Molina. El prestigio profesional de Cebrián lo alcanzó en 1945 cuando consiguió el Premio Nacional de Arquitectura por sus estudios de los Jardines de España, además de haber fundado y dirigido la Revista Nacional de Arquitectura. En nuestra ciudad se asoció formando Estudio de Arquitectura con Santiago Rey Pedreira.

Edificación emblemática

El interés de ciudad por el monte de Santa Margarita y los restos de dos molinos de viento llevó al municipio en el año 1916, a encargar un proyecto para ajardinarlo a Cecilio Rodríguez, jardinero del Retiro en Madrid. De 1948 es la propuesta para diseño del parque de González Cebrián, hasta que el alcalde Molina se propuso en 1950 construir una edificación emblemática en su cima.

Proyecto de González Cebrián para el restaurante. / Cedida

El proceso se inició con una aportación de ideas con los arquitectos municipales para el diseño y el destino del palacete. La propuesta más ambiciosa era hacer un Museo de Arte Contemporáneo, luego derivado en una cafetería-restaurante a medida que las posibilidades económicas fueron mitigando el triunfalismo inicial. El pasado 16 de agosto, LA OPINIÓN publicó el proyecto ideado en ese debate para el museo, coronado con la estatua de María Pita, que no pasó de ser un simple croquis.

Alternativa de restaurante

En el mes de abril de 1950, el arquitecto Juan González Cebrián presentó a la alcaldía una alternativa de restaurante como destino más realista para el palacete. Se trataba de una construcción acristalada, con dos plantas y semisótano para la cocina y servicios, con terrazas exteriores una escalera circular en el centro y la planta octogonal, que coincidía en las varias propuestas. El proyecto de Juan González Cebrián carecía de cúpula o remate superior monumental, sin que apareciera en la propuesta ninguna galería de arcos de piedra.

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Vista de la implantación del palacete de González Cebrián en Santa Margarita. / Cedida

Los planos están firmados en abril de 1950, y en octubre de 1954 la corporación municipal fue informada de la marcha de las obras del palacete de Cebrián, con la estructura encofrada. Pero en esos años el debate y las ideas de los técnicos fueron transformando el resultado como se ha podido comprobar en el estudio de los distintos planos y noticias que se conservan el Archivo Municipal de A Coruña.