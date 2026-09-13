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El verano resiste unos días en A Coruña: esta es la previsión de sol (y también lluvia)

Está prevista una sola jornada de precipitaciones en A Coruña durante la semana entrante

Bañistas en playa del Orzán.

Bañistas en playa del Orzán. / Víctor Echave

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RAC

Otro día de playa en A Coruña y los ayuntamientos de su área metropolitana. El verano sigue en plena forma, con temperaturas que se acercan a las máximas del verano. Según Meteogalicia los termómetros podrían llegar este domingo, 13 de septiembre, a los 29 grados, con mínimas suaves de 16 grados. Una jornada sin nubosidad que se repetirá este lunes durante buena parte de día.

Pero el calor no se prolongará más. Ya el lunes por la noche comenzarán a entrar las nubes para dar la bienvenida a un martes con precipitaciones moderadas, con un 85% de probabilidades de que llueva, sobre todo durante la tarde y la noche. Las temperaturas bajarán también de golpe y la máxima pasará a los 23 grados, con las mínimas estables en 17-18 grados.

De nuevo sol

Pero el frente durará poco, según Meteogalicia. Las altas presiones volverán a extenderse por el noroeste y la comunidad gallega entrará, según el instituto meteorológico, en un nuevo periodo de predominio anticiclónico, con estabilidad atmosférica, baja probabilidad de lluvia y temperaturas que irán de nuevo en progresivo ascenso.

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En A Coruña pueden alternarse las nubes y los claros, y las temperaturas estarán un poco por debajo de otros puntos de Galicia.

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