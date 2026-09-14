Adif mantiene la fecha del fin de obra de la terminal de tren de la intermodal de A Coruña para este año, pese a las nuevas deficiencias detectadas
La empresa pública halló problemas en las plantas superiores de la estación de San Cristóbal durante los trabajos de demolición y contrató un informe que debe determinar si son necesarias actuaciones adicionales, pero indica que "no ha habido ningún cambio de planificación"
La Xunta indica que no tiene información sobre los trabajos de la parte ferroviaria y que se dispone a iniciar el tráfico de buses independientemente de estos
La reforma de la estación de tren de San Cristóbal para integrarse en la nueva intermodal de A Coruña concluirá a finales de ese año, como estaba previsto, pese a las deficiencias detectadas en las plantas superiores para las que se evalúan trabajos adicionales. Así lo asegura Adif, que, como publicó este diario, reconoció en un documento que se ha detectado que la estructural actual de las plantas superiores del inmueble histórico presenta "deficiencias significativas que condenaban el futuro uso global del inmueble", y que "se debe valorar", en este momento, si se amplía la remodelación a las plantas superiores, "y de qué forma se materializaría", para poner en servicio el conjunto de la intermodal. Para ello, amplió el contrato con la empresa que ha realizado labores de consultoría durante la obra, para que realice, entre otros trabajos, un "informe-proyecto básico" de las actuaciones necesarias en el edificio, y otro para modificar la estación provisional.
La modificación no incluye plazos, excepto una referencia a que será necesario un refuerzo de especialistas de edificación, que serán necesarios "durante seis meses de obra". Pero Adif es tajante, y señala que "las obras en la estación intermodal de A Coruña siguen avanzando conforme a lo previsto, con el objetivo de concluirlas a finales de 2026". "No ha habido ningún cambio de planificación respecto a las últimas previsiones o declaraciones públicas que se han hecho al respecto", indica la empresa, que se remite a una nota de prensa de junio en la que indica que "ultima" la remodelación de la estación. La nota, sin embargo, no alude a los problemas detectados en las plantas superiores del inmueble, que según la modificación del contrato, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 10 de octubre, se descubrieron durante la propia obra al realizar "trabajos de demolición".
Apertura independiente de la terminal de buses
La Xunta, que participa en la obra de la intermodal a través de un convenio con el Estado y el Ayuntamiento, ya terminó la obra de la estación de buses, que le correspondía. La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, calculaba en 2025 que la intención de la Xunta era "como moi tarde, tela en funcionamento a mediados de 2026", si bien dependería "da conexión intermodal e de como avancen as obras doutras administracións". Fuentes del Gobierno gallego declaran ahora a este diario que no conocen los plazos de las obras de la estación de tren, pero que la apertura se podría producir incluso si hubiese retrasos en la estación de tren.
De acuerdo con fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza y Deportes, la administración autonómica "no está informada de ningún aspecto relacionado con la evolución de la obra de Adif", y esta no les ha transmitido que pudiera haber retrasos en la apertura de la intermodal. Pero la estación de bus, insiste la Xunta, "abrirá en cuanto terminen los trabajos de reordenación de líneas interurbanas y se ponga en marcha la nueva concesión". "La Xunta terminó en plazo la obra de la estación de autobuses, aparcamiento y elementos comunes", y la puesta en funcionamiento de la terminal de bus "es independiente de la estación de ferrocarril".
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