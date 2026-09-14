Alerta de la Fiscalía General del Estado: denuncia que los narcopisos proliferan en A Coruña y se cierra más uno al mes

La lucha contra en narcotráfico en la ciudad de A Coruña, y la dificultad de combatirlo con los medios actuales, se ha hecho un hueco en la memoria de la Fiscalía General del Estado del año pasado. El documento, que presenta al Gobierno la situación del Ministerio Fiscal en todo el país, resalta la extensión por la ciudad, en multitud de narcopisos, que "proliferan" pese a que se cerraron trece el año pasado, más de uno al mes. A Coruña es la única ciudad sobre la que se menciona este fenómeno, junto con Madrid. Los muelles coruñeses son un punto de entrada de droga, indica la memoria, y la distribución por las calles, a través de vendedores con patinetes eléctricos, es difícil de perseguir. La situación se agrava por otro problema que también aparece en la memoria: la sobrecarga de trabajo de la Fiscalía Antidroga.

El delegado de la Fiscalía Antidroga en A Coruña llamó la atención sobre la "extensión" de los narcopisos, pero no es un fenómeno nuevo. Como ha publicado en reiteradas ocasiones este diario, el cierre de los grandes supermercados de la droga de la periferia, como Penamoa y las casas de San José, dio paso a un modelo de distribución basado en el menudeo. En 2023, la Policía Nacional contabilizaba 65 posibles por toda la ciudad, aunque solo consideraba uno un narcopiso propiamente dicho. Las intervenciones policiales se complican, pues en cada uno de los casos hay que realizar una investigación que requiere tiempo y personal antes de poder intervenir. Además, si cierran y los delincuentes no entran en la cárcel, pueden trasladarse a otra. El problema va cambiando de barrio.

Delincuencia asociada

El fiscal también llama la atención sobre "la criminalidad adicional que generan" estos puntos negros. Esta ha derivado en problemas enquistados en algunos puntos de la ciudad, y, en algunas ocasiones, conflictividad social. Entre los casos más recientes están las manifestaciones en el barrio de Os Mallos en años pasados contra el narcotráfico. También la tensa protesta de los vecinos de Monte Alto en 2024 contra un narcopiso de la calle Washington, o la que recientemente se produjo contra otro en la calle Sagrada Familia, que ardió por un artefacto incendiario.

Y el fiscal coruñés "alerta sobre el uso de patinetes eléctricos para la distribución de sustancias y las dificultades para la detención de los usuarios de estos medios de transporte», otro fenómeno conocido. Recientemente, la Audiencia Provincial condenó a un año de cárcel a un traficante que circulaba con uno de estos vehículos por Os Mallos con unos 300 euros en hachís, y, según explicaron fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), es un medio de desplazamiento "muy frecuente". Es asequible, "rápido y eficaz" para moverse por terreno urbano, y permite "una buena posibilidad de huida" en caso de que los agentes detecten al autor. Dentro de las bandas de narcotraficantes, "los del patinete son los repartidores", y "andan por toda la ciudad". La memoria solo menciona el uso de patinetes ligados a la droga en A Coruña.

Consumo de heroína y sobrecarga de trabajo

La Fiscalía General del Estado considera a Galicia una comunidad "tradicionalmente afectada por el narcotráfico", y gran parte de la heroína detectada en España se encuentra en tierras gallegas porque «sigue habiendo consumidores en la región». Como publicó este diario ya en 2023, policías y colectivos sociales han detectado un auge de esta droga, algo que repercute en la criminalidad; no en la violenta, pues los drogodependientes coruñeses no suelen protagonizarla, pero sí en delitos leves, hurtos en tiendas, sustracciones al descuido o robos en automóviles.

Pero solo hay delegaciones de la Fiscalía Antidroga en A Coruña y Pontevedra, y "soportan una carga de trabajo significativa". Enfrentan una problemática en la que a las organizaciones criminales nacidas en los años 80 y 90 se suman otras nuevas, procedentes "principalmente de Iberoamérica y los Balcanes", sobre todo Albania.

Entrada de estupefacientes por los muelles

Para estas redes, el puerto de A Coruña es un "foco importante de entrada" de droga, así como el de Marín y, a una escala mayor, el de Vigo, dos puertos a los que llegan portacontenedores con droga adosada al casco que recogen buzos o scooters acuáticas. Hace algo más de año y medio, los muelles del puerto exterior de punta Langosteira se estrenaron en operaciones antidroga: la Guardia Civil incautó 234 kilos de cocaína en un barco con bandera panameña que hizo escala en ellos. En la ría de Arousa, frontera entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, entra droga a través de lanchas rápidas, de narcotraficantes gallegos y «cada vez más» por organizaciones internacionales que en una sola operación de 2025 introdujeron 900 kilogramos de cocaína.

En la memoria de 2024, la Fiscalía General del Estado planteó agrupar juzgados de varios partidos judiciales limítrofes para combatir el narcotráfico, al tiempo que señalaba la provincia de A Coruña como uno de los puntos más afectados por este tipo de delito. Este año propone crear delegados de la Fiscalía Antidroga en Ourense y Lugo, donde han aumentado las causas.

Falta de agentes

A la saturación en la Fiscalía se suma la falta de policías, un problema que la memoria no liga específicamente a la lucha antidroga, sino que cita en el apartado de los fiscales que luchan contra delitos informáticos. Los fiscales y sus delegados, indica la memoria, tienen "contactos fluidos y constantes" con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero algunos, como los de A Coruña y Huelva, "muestran su preocupación por la negativa incidencia que está teniendo, en ese habitual traslado de información, la reducción de efectivos y medios personales en las respectivas unidades policiales".

Las protestas por la falta de efectivos son una constante en la ciudad. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha protestado de manera reiterada porque hay "muy pocas dotaciones en la calle", lo que al final "repercute" en la capacidad para perseguir y prevenir el crimen. Los grupos de investigación, denunció la central sindical en junio, están «absolutamente saturados», con carencias graves de personal, los juzgados también tienen problemas: "hay pocos medios, poco personal y se atascan las causas". La Asociación Profesional de Policía Local calculaba hace pocos meses que les faltaban unos 60 efectivos.

La Confederación Española de Policía (CEP) protestó el 26 de mayo ante la comisaría de Lonzas. Su portavoz, Javier Martínez, indicaba días después que las cifras constatan "el aumento de la delincuencia callejera y violenta en A Coruña" y defendía que la tendencia es creciente. "Interior ha negado un refuerzo muy necesario de la plantilla policial de esta ciudad para hacer frente a la delincuencia, tanto en su prevención en las calles , como su represión desde los grupos de investigación", acusa la CEP, para la que se ha llegado a un "deterioro de la seguridad pública nunca antes visto en esta ciudad".