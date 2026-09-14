El actor de A Coruña Armando Pita participará en el espectáculo 'Querido Evan Hansen' en Madrid: "Tiene pinta de ser el musical de la temporada"

"Es una apuesta segura a nivel artístico y desde el punto de vista actoral", destaca el artista de A Coruña Armando Pita, que participará a partir de octubre en el musical Querido Evan Hansen que se representará en el Teatro Rialto de Madrid donde permanecerá por una temporada limitada. Esta es la próxima producción de ATG Entertainment, una obra protagonizada por Guillermo Martín y dirigida por David Serrano sobre las complejidades de la vida de Evan, un estudiante de 17 años de secundaria con ansiedad social. Las entradas están a la venta en www.queridoevanhansen.com con precios entre los 20 y los 68 euros en función del día y la ubicación en el teatro.

El conflicto parte de que el terapeuta de Evan le pide que escriba cartas a sí mismo para mejorar y una de ellas la encuentra un compañero conflictivo de clase, Connor Murphy, que la utiliza para provocarlo. Además, el espectáculo aborda de manera profunda y con humor el impacto de las redes sociales y el dilema del adolescente entre contar la verdad y quedar mal o mentir, que son temas poco habituales en el teatro musical.

El actor interpretará a Larry, el padre de Zoe y Connor y uno de los tres personajes adultos que, según el coruñés, dan peso específico y de edad a la obra. "Al ser un papel secundario, eso te da rienda suelta a trabajar la imaginación y terminar de definir el personaje, así que yo procuro no viciar mucho el material antes de ensayar para no impedir que salgan cosas nuevas", detalla Pita, que reconoce que lo que más le llama la atención del musical es que es un drama bastante comprometido a nivel actoral y que necesita ocho grandes intérpretes que lo compongan.

Una producción con grandes reconocimientos

"Estaba con muchas giras a la vez y me dijeron rápidamente que querían contar conmigo. Todos estamos con ganas de participar en el que tiene pinta de ser el musical de la temporada", relata. La producción original de Broadway ha sido galardonada con seis premios Tony (entre ellos el de mejor musical) y un premio Grammy a mejor álbum de teatro musical.

Para Pita, el reto de la temporada es involucrarse en una historia tan comprometida socialmente y con una carga emocional y dramática muy fuerte, pero a la vez compensada con sentido del humor en la parte juvenil. "Estoy con ganas de formar parte del encaje de bolillos que propone David Serrano, además de que la música de los ganadores del Óscar, Benj Pasek y Justin Paul, es una preciosidad", explica el actor.

El coruñés marchó a Madrid con 18 años para estudiar en la Escuela de Arte Dramático y los musicales le llegaron de manera fortuita justo cuando empezaba el auge del género en la capital. "Tuve la suerte de vivir ese momento y ser un actor que salía de la escuela recién formado con herramientas actorales y vocales, por lo que me hice un hueco ahí hasta el punto de conseguir la oportunidad de interpretar a Raúl, el protagonista de El fantasma de la ópera", admite Pita, que reconoce que es "uno de los pocos agraciados con la suerte de seguir en esta profesión, que no es nada fácil".

"Esa sensación de magia que se crea con el público no tiene precio"

Con tantas funciones a su espalda, el actor confiesa que él no cambiaría por nada el directo de cada día en el teatro, porque "esa sensación de magia que se crea con el público no tiene precio y no hay inteligencia artificial que lo arrebate". Pita también deja claro que con un buen trabajo y una buena dirección no hay nada complicado, aunque con el paso del tiempo lo más difícil de mantener es el mismo nivel de ilusión y exigencia, que se agrava si aún encima los personajes tienen mucha demanda física y vocal. "Si realmente te gusta el oficio, tiras para adelante porque tienes la suerte de dedicarte a lo que amas", sentencia.

El hecho de participar en obras como Querido Evan Hansen, para el coruñés significa un orgullo y que tomó la decisión correcta al seguir su pasión y sus instintos. "La idea es que el musical llegue al público como lo ha hecho en el resto de los países, algo que a nivel artístico tenemos asegurado por el gran elenco y la gran adaptación de Serrano", advierte Pita, que destaca el papel de la producción al arriesgarse a traer títulos modernos que se puedan compaginar con grandes clásicos. Según el actor, "espero que cumplamos con expectativas la temporada, que seguro que será así porque es un musical perfecto para familias, ya que cuenta con una parte moderna, comprometida y muy necesaria hoy en día".