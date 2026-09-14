Arrancan las obras de la nueva área infantil de la plaza de Portugal en A Coruña, que incluirá carrusel accesible y zona de calistenia
El plazo de ejecución de los trabajos, con una inversión cercana a los 1,3 millones de euros, es de 12 meses
Arrancan las obras de la nueva zona infantil de la plaza de Portugal en A Coruña, con un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión que ronda los 1,3 millones de euros.
La intervención, actualmente en fase inicial, incluye dotar el espacio de elementos de juego como paneles ópticos, así como zonas pensadas para niños y niñas con movilidad reducida. Además, incorporará un columpio y un carrusel accesibles, según ha detallado el Concello de A Coruñaen una nota, en la que informa de que la nueva estructura se situará en la explanada existente en el segundo nivel de la plaza.
La actuación se completará con la sustitución de la zona de juegos actual por un área de calistenia, dotada de una estructura combinada que incluye barras y bancos para dominadas y otros ejercicios.
Otras actuaciones
El total de la superficie afectada será de 821 metros cuadrados para la zona de juego y de 144,5 para el área de calistenia, especifica el Concello de A Coruña en su nota, en la que, además, recuerda que esta intervención en la plaza de Portugal se enmarca en una "estrategia general" del gobierno municipal para la mejora y ampliación de las área infantiles en la ciudad, que comprende también la instalación de cubiertas en el parque de O Ventorrillo, o las obras llevadas a cabo, recientemente, en el CEIP Concepción Arenal, donde se incorporaron nuevos equipamientos de juego, como una torre multifuncional y columpios, además de remodelar la superficie para incrementar la capacidad hasta los 173 metros cuadrados.
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