La cervecería de A Coruña que lleva diez años yendo a contracorriente: "No daban un duro por nosotros"

Tras la barra que Jorge Cabrera custodia en la calle Panaderas uno puede encontrar muchas cosas. Entre los 14 grifos y el centenar de botellas que se amontonan en el local, hay cervezas con sabores tropicales, elaboraciones con más de 17 grados e incluso alguna bebida insólita con "notas a cuadra".

Con lo que no se va a dar en las mesas, por más que uno busque, es con el logo de las cervezas industriales. "Somos os únicos que traballamos así na Coruña. Non temos ningunha marca detrás", dice con orgullo el propietario de Caneca Furada, que ha conseguido lo que en A Coruña es, como él mismo reconoce, casi un hito: llegar a los diez años sin haber destapado una Estrella Galicia.

Este 19 y 20 de septiembre, el bar coruñés celebrará el logro con una fiesta, en la que reunirá a productores artesanos de puntos como Nigrán, Foz e incluso O Bierzo. Los clientes también están convocados, ya que Cabrera ha preparado toda una semana de premios y concursos.

La competición 'Baixapintas' premiará con su peso en cerveza durante un año al que se termine antes este brebaje. También habrá otros regalos: a la segunda pinta, el bar ofrecerá un boleto para una "fiesta birreira" y, con la cuarta, una camiseta dedicada los más cerveceros.

El festejo es el modo en el que Cabrera quiere agradecer el apoyo de los coruñeses, que han permitido que la Caneca resista una década cuando todos pronosticaban lo contrario. "Moitos non daban un duro por nós. Dicían que sen unha marca industrial ía ser complicado, pero fomos cabezós", reconoce el hostelero entre risas.

Paradójicamente, él mismo llegó a ser, en su momento, uno de esos que arrugaba la nariz ante el producto de las cerveceras independientes. Fue su hermano Pablo el que le arrastró en 2016 hasta la Kel's de Agrela para tomar una caña "lupulada" y "amarga", que no le gustó, pero que tampoco se pudo sacar de la cabeza. "Ao día seguinte volvín e xa me encantou. E dixemos: 'Imos montar unha cervexería'".

'Tirarse al mar' por la cerveza

Cuando piensa en los inicios de su bar de cerveza artesana, Cabrera no puede evitar emocionarse. La montó codo con codo junto a su hermano -ahora al frente de otro negocio en Ferrol- que marcó profundamente aquellos primeros momentos en el número 20 de la calle Panaderas.

Aún recuerda los "nervios" y el ritmo "caótico" que se instaló tras la barra durante toda la jornada, en la que los grifos estaban más tiempo abiertos que cerrados. Al día siguiente, Pablo tuvo un accidente y se rompió la pierna: ocho meses de baja. "Estaba tan canso que caeu da moto e quedei eu só", recuerda con la voz rota Jorge, para el que la apertura fue como "tirarse" al "mar".

El propietario de Caneca Furada, Jorge Cabrera, con una de sus cervezas. / Carlos Pardellas

No fue precisamente un comienzo sencillo, pero le sirvió para curtirse en un negocio que también le ha dado alegrías. Dice que ahora conoce "prácticamente a todo el mundo" y recuerda con especial cariño el contacto con los artesanos cerveceros como Alealé, Bubela y Banda, para los que siempre guarda un hueco en los estantes de su cervecería artesana de A Coruña.

Los elaboradores gallegos tienen un protagonismo central en Caneca Furada, aunque también hay productores españoles y europeos. Algunos con productos muy poco conocidos, como el popularmente llamado 'champán belga': cervezas con fermentación mixta o salvaje y gustos "extraños" que te trasladan al "campo" y a las cuadras.

Las bebidas que triunfan, no obstante, son las India Pale Ale (IPA), que conquistan a los coruñeses con su carácter lupulado y su "sabor floral, frutal o tropical". Jorge aconseja no quedarse solo en una y darse la oportunidad de ir explorando la carta para conocer todo lo que tienen para ofrecer los cerveceros independientes.

A él, el abanico de notas e intensidades de las cervezas hechas a mano le parece un universo inmenso que aún le fascina a estas alturas. Puede que dedicarse al sector fuera inevitable, porque su abuelo era otro amante de la cerveza y esa pasión por el lúpulo parece haber traspasado generaciones.

Si hace memoria, todavía puede verle sentado, haciendo una pausa con una botella y tomándole el pelo a sus nietos. "Dicíanos que a caneca estaba furada para que lle fóramos a por outra, era unha broma súa", relata Cabrera con nostalgia. Ahí queda el homenaje.