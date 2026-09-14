La cerámica vuelve a estar de moda en A Coruña: "Lo chulo es que es algo que has hecho tú y da mucha satisfacción verlo con un acabado profesional"

La cerámica se está volviendo a poner de moda. Esta actividad artesanal está calando entre las nuevas generaciones como una forma de desconectar del bullicio del día a día. En A Coruña hay múltiples obradores donde poder realizar esta práctica. Algunos de los locales donde puedes apuntarte a estos talleres son Forma Susana Anta, Lama e Lume o Pinta tu cerámica.

Los talleres han notado un incremento de clientes desde la pandemia. "Hago cerámica desde 2004, y desde aquella cambió una barbaridad. Veo un auge clarísimo en Galicia desde la pandemia", añade la directora del estudio cerámico Forma Susana Anta. "A principios del año 2000 no había demasiada demanda, pero ahora hay hasta lista de espera. Es una pasada el interés que hay ahora mismo", indica la cofundadora de Lama e Lume Camila Sánchez. Las tres ceramistas están de acuerdo en que el éxito de esta actividad reside en su proceso lento de elaboración, que permite a las personas desconectar de su día a día. "La gente tiene la necesidad de encontrar un sitio donde bajar revoluciones y trabajar sin expectativas", dice Anta. "Todo el proceso de la cerámica es un proceso lento que te ayuda a vivir con otros ritmos a los que no estamos acostumbrados. En Pinta tu Cerámica solo nos dedicamos a la parte del pintado, es un momento terapéutico de desconexión donde dejas el teléfono a un lado", señala la cofundadora de Pinta tu cerámica Marta Sobral.

Trabajo artesanal

Los talleres que imparten Susana Anta y Camila Sánchez comparten la misma base, la técnica es esencial para hacer una buena pieza. "En las clases explico las distintas técnicas de trabajo y luego cada persona desarrolla lo que tiene en mente. Mi lema es aprende a mirar con las manos, tienes que saber lo básico para poder desarrollar lo que quieras", explica Anta. "Nosotras intentamos huir un poquito de la cerámica como moda, proponemos una práctica más profunda, honesta y comprometida. Intentamos no centrarnos solo en el resultado final, sino también en el proceso. Hay que pensar que en cada taller de A Coruña salen cientos de piezas todos los meses, hay que tener conciencia de lo que hacemos, porque si no estamos llenando el planeta de objetos", comenta Sánchez. Dentro de los obradoiros lo clásico es lo que triunfa. "La gente tiende a ir a por la taza. Creo que les parece lo más sencillo de hacer y, al final, creen que es lo que más utilidad le van a dar. Cuando ven que se les da bien, ya se meten con otras piezas", añade Sobral.

Las tres ceramistas afirman que los que prueban por primera vez la actividad suelen repetir. "Es una actividad que se adapta a muchos tipos de grupo. Además, tanto puedes venir con tus amigos como con tu madre", señala Sobral. "Tenemos alumnos que nos viene acompañando desde que abrimos, en general tenemos baja rotación. Las plazas que se liberan en verano suelen quedar cubiertas para todo el año en cuanto se ocupan", explica Sánchez.

La cofundadora de Pinta tu cerámica Marta Sobra, en su local. / GUS DE LA PAZ

Una actividad para todos

La cerámica es una actividad para todos los públicos, dependiendo del nivel al que te apuntes. "Yo era un poco reacia a coger niños, pero tuve una experiencia muy buena. Tengo gente desde los doce años hasta una señora de ochenta y cuatro, que por motivos de salud ahora ya no puede venir", indica Anta. "Es divertido ver a gente que va a pasárselo bien, ya pueden ser hijos con sus madres, cumpleaños o simplemente una actividad más", añade la codirectora de Pinta tu cerámica. En Lama e Lume destacan la participación femenina en sus talleres. "El 99% son mujeres que se encuentran en un momento vital en el que se pueden permitir hacer lo que realmente les apetece en su tiempo libre", dice. Pero esta actividad está aumentando su popularidad entre los jóvenes. "Tengo gente desde los veinte hasta los sesenta años. Adolescentes y mayores están juntos compartiendo el momento. Es una actividad en la que conectas con el material, da igual la edad", añade Anta.

Más allá de la moda, también hay gente interesada en seguir aprendiendo y mejorando su técnica. "Sí que se percibe que hay una tendencia y que por eso hay más gente que se anima a probar, pero en general, la gente que ya lleva varios años con nosotras quieren más. No todas tienen experiencia previa, pero sí que les gusta mejorar", señala Sánchez. "También tenemos unos cursos donde intentamos darle una vuelta de tuerca a lo que son las clases regulares. Esto lo hacemos integrando colaboraciones con artesanos de otras disciplinas, oficios como el vidrio, el metal o la madera", comenta la cofundadora de Lama e Lume.

Todo el mundo puede ser un artista

Muchos de los que se acercan a los locales de cerámica lo hacen sin ninguna expectativa. "A mucha gente le da apuro venir porque nunca ha pintado, esperan que sea una actividad en la que necesites tener una experiencia previa. Aquí puedes hacer un salpicado, unos puntos, unas rayas, lo que más te guste. Lo chulo es que es algo que has hecho tú y da mucha satisfacción verlo con un acabado profesional como si fuera una vajilla comprada", comenta Sobral. Pero también hay que tener en cuenta a que tipo de taller quieres acceder. "Las redes sociales hacen daño, mucha gente ve los videos que duran un minuto y creen que funciona así. Nosotros le damos mucho peso a la técnica y cuando ven todo el trabajo que hay detrás toman conciencia de todo lo que implica hacer una pieza", indica Sánchez.

A pesar de que actualmente el mundo de la cerámica y la alfarería está viviendo un resurgir, es importante dar visibilidad a este oficio. "Todo lo que no se conoce no se valora. Si tú nunca has tenido contacto con la cerámica, puedes pensar que a lo mejor una taza nace espontáneamente en dos horas, para mí es muy importante que la gente tenga conocimiento del proceso", explica Anta. Sánchez recalca que en la actualidad hay muchos oficios que se están perdiendo. "Hay generaciones que no le prestan atención a los oficios. Yo me siento muy agradecida de que mi madre me enseñara este oficio y que me lo siga enseñando día a día", señala Sánchez.