El tiempo
A Coruña roza los 30 grados este lunes en el último día antes del regreso de las lluvias
El martes está previsto que un frente deje precipitaciones en la tarde
Tras un domingo en el que los termómetros en A Coruña llegaron a los 30 grados, este lunes las temperaturas en la ciudad no serán menos. La influencia anticiclónica y el aire cálido continúan en la costa ártabra, lo que traerá un día similar.
Por lo tanto, no habrá aparentemente cambios en este primer día de semana en la ciudad, con máximas de 29 y mínimas de 17 grados.
El viento soplará flojo de componente sur por la mañana cambiando a oeste por la tarde.
Lluvias el martes
Sin embargo, este será el último día antes de una pequeña variación. El martes un frente rozará el norte de Galicia retirando el aire cálido hacia el sur, por lo que habrá cielos nubosos por la mañana y lluvias asociadas a la llegada de este frente por la tarde, aunque remitirán a la noche.
Las temperaturas también sufrirán un moderado descenso el martes, y las máximas bajarán seis grados, hasta los 23.
- Estrella Galicia demuele un concesionario al lado de su sede en A Coruña para un nuevo uso
- El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
- La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
- Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: 'Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel
- El restaurante que recomienda Martiño Rivas en la guía de Zara por su tortilla: “Todo gira en torno al sabor”
- Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: 'Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble
- Despedido el director de una oficina bancaria de la avenida de Fisterra de A Coruña por falsificar firmas de clientes y abrirles tarjetas de crédito para cumplir objetivos
- El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: 'Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes