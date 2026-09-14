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A Coruña roza los 30 grados este lunes en el último día antes del regreso de las lluvias

El martes está previsto que un frente deje precipitaciones en la tarde

Domingo de verano en la playa de San Amaro

Domingo de verano en la playa de San Amaro / CASTELEIRO

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RAC

A Coruña

Tras un domingo en el que los termómetros en A Coruña llegaron a los 30 grados, este lunes las temperaturas en la ciudad no serán menos. La influencia anticiclónica y el aire cálido continúan en la costa ártabra, lo que traerá un día similar.

Por lo tanto, no habrá aparentemente cambios en este primer día de semana en la ciudad, con máximas de 29 y mínimas de 17 grados.

El viento soplará flojo de componente sur por la mañana cambiando a oeste por la tarde.

Lluvias el martes

Sin embargo, este será el último día antes de una pequeña variación. El martes un frente rozará el norte de Galicia retirando el aire cálido hacia el sur, por lo que habrá cielos nubosos por la mañana y lluvias asociadas a la llegada de este frente por la tarde, aunque remitirán a la noche.

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Las temperaturas también sufrirán un moderado descenso el martes, y las máximas bajarán seis grados, hasta los 23.

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