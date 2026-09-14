Diego El Cigala actuará en A Coruña el próximo enero dentro de su gira mundial: las entradas parten desde 66 euros

El cantaor Diego El Cigala actuará en A Coruña dentro de su nueva gira mundial, la primera en 20 años. El tour Aurora, que lleva el mismo título que próximo álbum, hará una parada en el auditorio Gaviota de Palexco el próximo 15 de enero de 2027, a las 20.00 horas. El recital promete ser "un viaje" que va desde España "hasta la otra orilla del Atlántico" y en él se combinarán fandangos y bulerías con boleros y son cubano.

Las entradas ya se encuentran disponibles para compra en el portal ATaquilla, con precios desde 66 euros en función de la localidad en el auditorio. La fecha en A Coruña se suma a otras dentro de la misma gira en Madrid, Granada o Burgos. El cantante ganador de cinco premios Latin Grammy ofrecerá "una noche de pureza, de improvisación, de duende, una noche donde se podrá escuchar el quejío de un pueblo que es el flamenco".

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El retorno de Diego El Cigala a un recinto coruñés sucederá tras la cancelación de su concierto en 2025 dentro del programa de Son do Nordés, cuando el cantaor estaba anunciado como artista en el parque de Santa Margarita. Tras la solicitud del BNG de cancelar dicho evento, debido a la sentencia firme del que lo condenaba por malos tratos a su expareja, el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Gonzalo Castro, suspendió el concierto alegando que pese a ser de promoción privada, el espacio era público.