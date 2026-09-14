Herida grave una mujer tras sufrir un atropello en la calle Manuel Murguía de A Coruña
La víctima, de 70 años, cruzaba fuera de un paso de peatones cuando fue arrollada por un vehículo
Fue trasladada al Hospital Universitario en estado grave
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A Coruña
Una mujer resultó herida de gravedad este mediodía tras sufrir un atropello en la calle Manuel Murguía de A Coruña, a la altura de la entrada del palco de autoridades del estadio de Riazor.
La víctima, de 70 años, cruzaba la calle fuera de un paso de peatones cuando fue arrollada por el vehículo.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó a la mujer hasta el Hospital Universitario (Chuac).
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