Herida grave una mujer tras sufrir un atropello en la calle Manuel Murguía de A Coruña

Una mujer resultó herida de gravedad este mediodía tras sufrir un atropello en la calle Manuel Murguía de A Coruña, a la altura de la entrada del palco de autoridades del estadio de Riazor.

La víctima, de 70 años, cruzaba la calle fuera de un paso de peatones cuando fue arrollada por el vehículo.

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Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó a la mujer hasta el Hospital Universitario (Chuac).