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Javier Fajardo, nuevo director artístico del coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con sede en A Coruña

El músico toma el relevo de Carlos Mena con el objetivo de consolidar el desarrollo de los conjuntos vocales de la formación y reforzar su presencia sobre los escenarios

Javier Fajardo.

Javier Fajardo. / Casteleiro

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RAC

A Coruña

Javier Fajardo será el nuevo director artístico y musical de las formaciones corales de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). Fajardo, quien hasta la fecha ejercía como director musical del coro de la OSG durante la etapa de Carlos Mena, asume la titularidad de la agrupación dependiente del Consorcio para la Promoción de la Música con el objetivo de consolidar el desarrollo de sus conjuntos vocales y reforzar su presencia tanto en la temporada oficial como en otros escenarios.

El nombramiento, hecho público este lunes, da continuidad a la trayectoria de Fajardo con la entidad, con la que empezó a colaborar como director invitado bajo la dirección honoraria de Joan Company, así como al frente de la propia OSG en diversas ocasiones.

Temporada intensa

El Coro de la OSG, integrado en la actualidad por alrededor de 120 cantantes, afronta un periodo de intensa actividad en la temporada 26-27. La agrupación participará en diversos programas de la OSG y trabajará bajo las batutas de directores como Roberto González-Monjas, Richard Egarr, José Trigueros y Víctor Pablo Pérez.

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Asimismo, la formación desarrollará colaboraciones con otras instituciones del panorama musical autonómico, como la Real Filharmonía de Galicia y la Banda Municipal de A Coruña.

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