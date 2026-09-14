Medio Rural da por controlado el incendio de O Portiño, en A Coruña, con menos de media hectárea quemada: un helicóptero contribuyó en la extinción

El espacio verde de O Portiño, en A Coruña, arde una vez más en este verano y obliga al desplazamiento de diferentes servicios de extinción de incendios de la Consellería de Medio Rural. Según comentan desde el organismo, el fuego se declaró a las 16.19 horas y consiguió estabilizarse cerca de las 17.03 horas, cuando los agentes desplazados al terreno cambiaron su estado. Posteriormente, ya pasadas las 17.30 horas, se dio por controlado el fuego. El resultado final deja un espacio quemado de 0,41 hectáreas, menos de la mitad.

Para ello, el servicio de la Xunta desplazó hasta el lugar a tres brigadas de bomberos forestales, un agente y dos motobombas. Además de esto, un helicóptero apoyó las maniobras con diferentes descargas de agua sobre el lugar y se mantuvo en el incendio durante media hora, hasta lograr reducir su gravedad. La columna de humo se veía desde diferentes lugares de la ciudad.

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Una de las motobombas desplazadas hasta el incendio de O Portiño. / Gus de la Paz

Pese a que el enclave se relaciona con O Portiño, fuentes de Medio Rural indican que el espacio quemado pertenece a San Pedro de Visma según la ordenación. El organismo afirmó que el control tan rápido del daño se relaciona con las dimensiones del suceso. Este incendio se suma a la lista de casos en ese mismo espacio verde de A Coruña, un viejo conocido de los fuegos forestales en el entorno de la ciudad.