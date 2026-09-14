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La Oreja de Van Gogh va en bici

Captura del Instagram de La Oreja de Van Gogh

Captura del Instagram de La Oreja de Van Gogh / LOC

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Antón Peruleiro

La Oreja de Van Gogh vive una intensa gira por toda España: mucha carretera, mucho avión y poca pausa. Pero tener dos fechas en A Coruña, les permitió parar un poco y disfrutar de la ciudad. Lo hicieron en bicicleta de alquiler. El grupo subió a sus redes una pequeña instantánea del paseo, frente a la Rosa de los Vientos. Y es que en A Coruña, como ellos mismos se encargaron de escribir, «siempre, siempre, siempre» son «muy felices».

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