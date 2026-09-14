Si no lo leo no lo creo
La Oreja de Van Gogh va en bici
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Antón Peruleiro
La Oreja de Van Gogh vive una intensa gira por toda España: mucha carretera, mucho avión y poca pausa. Pero tener dos fechas en A Coruña, les permitió parar un poco y disfrutar de la ciudad. Lo hicieron en bicicleta de alquiler. El grupo subió a sus redes una pequeña instantánea del paseo, frente a la Rosa de los Vientos. Y es que en A Coruña, como ellos mismos se encargaron de escribir, «siempre, siempre, siempre» son «muy felices».
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