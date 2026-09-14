Podan el árbol del que se desprendió una rama en la plaza de España de A Coruña
Se estudia la utilización de anclajes para el ejemplar
Técnicos medioambientales trabajaban en la mañana de este lunes en la poda del árbol del que se desprendió una rama sobre las terrazas de la zona de la plaza de España. Estos trabajos se desarrollan días después de que se realizase un estudio para valorar el estado del ejemplar, de grandes dimensiones.
Según explican fuentes municipales, estos trabajos forman parte de la revisión habitual de los árboles de todo el concello. Estas mismas fuentes explican que se está estudiando la utilización de anclajes para el árbol.
El incidente ocurrió hace dos semanas. El aviso, recibido sobre las diez y media de la noche, indicaba que la rama de uno de los árboles de gran porte de la plaza de España había cedido y se había precipitado en parte sobre la vía pública. Lo hizo hacia las terrazas de la Pulpeira de Melide. El suceso no acarreó ningún herido.
Dos heridos en la calle Barcelona
A este incidente se sumó uno nuevo el pasado viernes 11 cuando dos personas que estaban sentadas en un banco de la calle Barcelona resultaron heridas leves al caerle un árbol encima.
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