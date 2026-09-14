El santuario de los percebes de A Coruña, junto a la Torre, esquilmado por los furtivos: "Compromete o Nadal"

En las rocas cercanas a la Torre de Hércules, los percebeiros de A Coruña mantienen una zona "reservada" para las campañas de verano y Navidad, según explica el patrón mayor de la Cofradía, Javier Mariñas. "Somos moi escrupulosos, coa talla e coa cantidade de percebe que deixamos na pedra para que se poida recuperar", explica, pues, necesitan tener las rocas "100% operativas". Un modelo de explotación sostenible que, señala Mariñas, ha quedado arruinado por las acciones de los furtivos, que se han cebado con la zona este verano y han dejado piedras yermas. "Comprométenos a campaña de Nadal", resume.

A finales de julio, los servicios de vigilancia de la Cofradía identificaron a dos personas que habían ido a nado hasta las islas cercanas al faro que reservaban para Navidad. La operación se sumó a otras realizadas poco antes, y los mariscadores calcularon entonces que la cantidad incautada se acercaba a los 200 kilos. Pero no sirvieron de escarmiento. "Foi un non parar", denuncia Mariñas, que afirma que en los furtivos han vuelto a actuar en la misma jornada de una intervención o al día siguiente, y explica que la temporada estival estuvieron sacando producto "seguido, foi unha pasada". "Está a cousa tremendo", indica, y en las rocas ha habido una "merma brutal". Aunque no se atreve a aventurar cifras del percebe esquilmado, adiverte de que "por cada decomiso hai dez que non se colleron".

"Estas sancións non valen para o furtivismo que temos"

Los furtivos son conocidos. No recolectan producto para autoconsumo, sino que son parte de una cadena, según deduce por los volúmenes que se extraen: "Estamos falando de moitos kilos diarios, non un par que se venden nunha terraza, así que a demanda son grandes volumes: notamos que hai semanas que traballan sobre pedido, pola cantidade que collen". Y el perfil de furtivo, explica Mariñas, es el de un reincidente. "Vemos a xente que leva anos, e unha camada de xente nova, que entra debido a que non supón obstáculo o tema de ir ao percebe", indica el patrón mayor, que cree que vienen del poblado de O Portiño, y que las incautaciones y sanciones no sirven para detenerlos.

Cuando las autoridades interceptan a los furtivos les incautan el producto extraído, así como el material que emplean para su actividad, y se les propone para una multa. Pero el patrón mayor explica que los que se dedican a esta actividad son insolventes, y la amenaza de multas que no van a pagar no los amedrenta. "Este tipo de sancións non valen para o tipo de furtivismo que temos", indica, y en el sector "temos asumido que a Administración non vai poñer da súa parte".

Retirada de ayudas sociales

Mariñas cree que "había que ir ao paso seguinte" y perseguir a los compradores, aunque admite que es complicado porque "cada vez teñen máis precaucións". En cuanto a los castigos a los propios furtivos, aunque indica que no es "experto", cree que sería útil que las sanciones sirviesen para "paralizar algún tipo de axuda que teñan" los infractores, pues "todos os cartos que sacan son en negro e a maior parte cobra axudas".

Otro mecanismo sería asegurarse de que no estén en las rocas en la marea baja, en las horas críticas en las que es posible saquear la riqueza de las rocas. Una posibilidad, aventura Mariñas, sería que los reincidentes se vean obligados a fichar en comisaría en las horas de marea, "como se fai en Inglaterra cos hooligans" en los partidos de fútbol. O la solución que se dedica, pero se necesita alguna eficaz, insiste Mariñas, ya que "mentres as sancións sexan administrativas non hai nada que facer".