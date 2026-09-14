La Universidade da Coruña capta más de 4 millones de la Xunta para impulsar la investigación competitiva

La Universidade da Coruña (UDC) ha captado más de 4 millones de euros en la convocatoria de ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas convocada por la Xunta, una cifra que muestra un incremento en la consecución de estos fondos por parte de la UDC, un 37% con respecto a la convocatoria anterior.

Esta línea de ayudas se centra en la consolidación y estructuración de unidades de investigación en las universidades públicas de Galicia, en sus tres modalidades: Grupos de Referencia Competitiva, Grupos con Potencial de Crecimiento y Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente.

En esta edición, obtuvieron financiación un total de diez Grupos de Referencia Competitiva (GRC) con un apoyo de 3,28 millones de euros; nueve en la modalidad de Grupos con Potencial de Crecimiento (GPC), que recibirán 0,85 millones de euros.

En el caso de los Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente, fueron ocho las candidaturas que obtuvieron financiación para sus proyectos, con un total de 795.000 euros.