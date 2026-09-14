La Universidade da Coruña capta más de 4 millones de la Xunta para impulsar la investigación competitiva
Casi una veintena de candidaturas de la institución coruñesa lograron financiación en la convocatoria del Gobierno gallego
La Universidade da Coruña (UDC) ha captado más de 4 millones de euros en la convocatoria de ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas convocada por la Xunta, una cifra que muestra un incremento en la consecución de estos fondos por parte de la UDC, un 37% con respecto a la convocatoria anterior.
Esta línea de ayudas se centra en la consolidación y estructuración de unidades de investigación en las universidades públicas de Galicia, en sus tres modalidades: Grupos de Referencia Competitiva, Grupos con Potencial de Crecimiento y Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente.
En esta edición, obtuvieron financiación un total de diez Grupos de Referencia Competitiva (GRC) con un apoyo de 3,28 millones de euros; nueve en la modalidad de Grupos con Potencial de Crecimiento (GPC), que recibirán 0,85 millones de euros.
En el caso de los Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente, fueron ocho las candidaturas que obtuvieron financiación para sus proyectos, con un total de 795.000 euros.
- Estrella Galicia demuele un concesionario al lado de su sede en A Coruña para un nuevo uso
- El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
- La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
- Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: 'Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel
- El restaurante que recomienda Martiño Rivas en la guía de Zara por su tortilla: “Todo gira en torno al sabor”
- Despedido el director de una oficina bancaria de la avenida de Fisterra de A Coruña por falsificar firmas de clientes y abrirles tarjetas de crédito para cumplir objetivos
- Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: 'Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble
- El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: 'Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes