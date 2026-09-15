Adiós a la temporada de baño en A Coruña: los socorristas se despiden de un verano "tranquilo"

El verano ha llegado oficialmente a su fin para los socorristas de A Coruña. O, por lo menos, la temporada de baño vigilada. Los operarios de la playa de San Amaro, frente al Club del Mar, decidieron celebrar ese punto y aparte anunciándolo por todo lo alto.

Luchando contra los cielos encapotados y finas lluvias ocasionales, los vigilantes del arenal de Adormideras dibujaron la mañana de este martes, 15 de septiembre, un emblema anunciando el cese de su actividad. Tras un arduo trabajo donde los pies sirvieron como lápiz y la arena como papel, paso a paso fueron gravando sobre el suelo arenoso su despedida particular.

Un gran 'Temporada 2026 San Amaro', anunciado a los usuarios de la cala y a los visitantes aéreos, las gaviotas, sirve como partida efímera, visible solo hasta que la marea lo desdibuje. Los paseantes y bañistas tardíos pararon a admirar la temporal obra de arte, con comentarios ocasionales de sorpresa y felicitaciones a los artistas, que se despiden del arenal hasta el curso que viene.

Mensaje de despedida de la temporada de baño 2026 en la playa de San Amaro de A Coruña. / Carlos Pardellas

Temporada "tranquila"

La presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (Fessga), Nuria Rodríguez, informa de que la de 2026 fue "una temporada tranquila", y que las incidencias que predominaron esta temporada fueron los cortes, especialmente en la zona de O Parrote.

Con relación a emergencias graves, tuvieron dos en el arenal del Orzán. "Una persona que estaba durmiendo en la playa y de repente entró en parada. La sacamos, fue para el Chuac y salió adelante", declara Rodríguez.

Aunque los bañistas "en general suelen hacer caso a los socorristas y a las banderas", Rodríguez identifica dos sectores de la población a los que, a veces, hay que recordarles las normas. "A la gente mayor hay que decirles las cosas, y la gente joven no ve al socorrista como el profesional que ayuda para que no haya peligro", comenta.

Disfrutar con precaución y vigilar a los niños

Ahora que se ha clausurado la temporada de playa, Rodríguez comparte algunas recomendaciones para los bañistas que sigan acudiendo a los arenales. "Primero, que disfruten de la playa con sentido común y con mucha precaución", señala.

A la hora de bañarse, "que no se vayan muy lejos" y que vigilen "muy de cerca" a los más pequeños. "En el informe de ahogamientos que hacemos a nivel nacional se está viendo un aumento de ahogados en menores", dice.

En caso de presenciar algún accidente o ver alguna persona en peligro, "que lo primero que hagan sea llamar a servicios de emergencia", antes de hacer nada que pueda comprometer la propia seguridad. "Porque muchas veces un accidentado provoca otro", añade.

Para que los socorristas puedan ofrecer un buen servicio, el trabajo en equipo es "muy importante". "La gente se piensa que están ahí sentados, que no hacen nada. Pero cuando tienes un trabajo en el que tienes que intervenir rápidamente, la comunicación entre los socorristas y los equipos de emergencia es vital", expresa Rodríguez.