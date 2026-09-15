Aena ratifica la inversión de 50 millones en el aeropuerto de A Coruña sin aclarar si ampliará la terminal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el documento que planificará la inversión del Estado en Alvedro y el resto de aeropuertos españoles entre 2027 y 2031. No hay cambios en el texto avanzado a finales del año pasado, por lo que queda sin aclarar si la reforma integral de la terminal coruñesa o su ampliación se ejecutarán ya o deben esperar al siguiente periodo inversor.

La inyección económica para el próximo lustro en Alvedro será de 50 millones de euros, según refleja el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aprobado este martes, que limita al campo de vuelo las grandes obras hasta 2031. El pasado septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informaba de que Alvedro recibiría fondos para “mejorar la operativa de los vuelos No Schengen”, un “nuevo edificio del Servicio de Extinción de Incendios y cocheras”, además de la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora en ayudas visuales, que tienen que hacerse de manera obligatoria para cumplir la normativa vigente.

En la zona de embarque

La falta de actuaciones en el edificio de pasajeros generó críticas en la oposición, la plantilla del aeropuerto y la plataforma en defensa de Alvedro Vuela Más Alto. También el Gobierno municipal se mostró disconforme y, en marzo de este año, aprovechó un pleno para celebrar que, tras sus demandas, las actuaciones irían más allá, al incluir áreas clave de las instalaciones de Culleredo: la ampliación de la zona de embarque, de la sala de recogida de equipajes y del espacio del filtro de seguridad, tres de los cuatro espacios que deben emplear los viajeros. Quedaría fuera de esos planes el vestíbulo de facturación.

Según el anuncio municipal, que ratificó Aena a este diario, también se preveía crear un control de pasaportes centralizado tanto en salidas como en llegadas, adaptado al nuevo Sistema de Entrada y Salida (SEE) de la Unión Europea, ideado para registrar a los nacionales de países no pertenecientes a la UE que viajan para una estancia de corta duración. La ampliación de la superficie de embarque sería para todos los vuelos, tanto los que conectan con alguno de los 29 países incluidos en el espacio Schengen como el resto de destinos. El portavoz municipal, José Manuel Lage, anticipó también que la ampliación, incluida dentro de esos 50 millones, tendría que hacerse "en 2027, 2028".

A la cola en inversión

Tras la aprobación del DORA por parte del Consejo de Ministros de este martes, el Ministerio de Transportes ciñó de nuevo sus planes a las inversiones avanzadas por Pedro Sánchez en septiembre, ninguna en el edificio de la terminal. Con 50 millones, Alvedro se queda a la cola en la inyección económica por pasajero de los aeropuertos medios, tal y como había informado este diario.

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El objetivo del DORA, según Aena, es "dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas". Sin embargo, las estimaciones de Aena no siempre coinciden con la realidad. En el anterior DORA, de 2022 a 2026, Aena calculaba que A Coruña tendría menos de un millón de pasajeros. Cerró 2024 con 1,23 millones y 2025 con 1,29 millones. El aeropuerto coruñés volvió a arrojar cifras positivas en el mes de agosto, con un 5% más que en el mismo mes del año anterior.