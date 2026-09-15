El arte contemporáneo se apodera de A Coruña con más de 40 espacios en la muestra CAbe: "Nunca había visto nada igual"

Más de cuarenta espacios de distinta naturaleza y una veintena de artistas tomarán las calles de A Coruña durante tres jornadas pensadas para las artes, entre los días 17 y 20 de septiembre. Esta es el planteamiento que propone CAbe, la muestra expandida de arte contemporáneo que busca reivindicar el papel abierto de todos los agentes artísticos, en especial, locales. Esto supone aunar en un mismo proyecto a entidades privadas, instituciones, galerías, artistas o coleccionistas para reivindicar el sector. "Todo el mundo ha dicho sí muy rápidamente", detalla Héctor César, director del evento. Alrededor de una mesa en Isadora Art Decó se juntan para presentar CAbe el propio Héctor César, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, las artistas Elena Corredoira y Sofía Serrano y los galeristas Chus Villar, de Nordés, y David Ferreras, de La Marina-José Lorenzo.

El cartel de artistas se completa con Mampaso, Alfonso Sucasas, Xoti de Luis, Enrico Della Torre, Anna Turbau, Héctor Francesch, Óscar Cabana, Laura Bergantiños, Edu Albo, Dina Bukva, Manuel Suárez, Isra Cubillo, Alex Amorós, Román Romeral, Mercedes Touzón, Taccone, Jorge Taboada, Mich Martial, Faura balsa, Álvaro Dorda, Javier de la Rosa, Rodrigo Vértebra, Juan Balay, Alejandro Mosquera, Richy Veiga y Sekone.

Desde las galerías, encuentran en esta muestra que llega tanto a museos como espacios alternativos o incluso tabernas una buena coincidencia "con la nueva temporada expositiva". "Es un momento de mucha energía", anticipa Villar. Ferreras destaca que queda "todo unificado bajo un mismo programa muy variado". A sus locales se suman Moret Art y Vilaseco y, si se amplía a instituciones mayores, son el Centro de Arte María José Jove, la Fundación Luis Seoane y el Museo de Belas Artes los que completan la imagen.

El director de la muestra CAbe, Héctor César. / Carlos Pardellas

"La galería siempre es un espacio abierto a todos, gratuito y de bienvenida, pero nos cuesta muchísimo que la participación sea esa. Sigue imponiendo y este tipo de eventos ayuda. No es ir solo a uno en los espacios, sino otro tipo de experiencia con visitas guiadas o ver al artista o una presentación que en otros momentos no sucedería", concreta Villar, quien también apunta que en el mundo del arte contemporáneo se habla "de cuatro protagonistas" y, según comenta, se trata de un sector amplio y complejo que "acoge a todos". "Los artistas necesitan ese apoyo y las galerías que los apoyamos y representamos, también", afirma.

En este sentido, son varios los momentos en que los profesionales y el director de CAbe ponen la vista en el apoyo institucional, representados en la muestra a través del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta. "Hai que facer autocrítica, sobre todo desde a perspectiva da administración, corrixindo deficiencias estructurais que existían", reconoce Castro en cuanto a la colaboración entre entidades y profesionales del sector. "Este proxecto ten moito de innovador, vangardista e arriscado. Esta cidade ten un público moi aberto, precisamente a iso, á nova experiencia desde unha concepción moi aberta", prosiguió.

A Coruña, inicio y meta para el arte

Para Héctor César, "no había ninguna otra opción" a la hora de decidir el lugar para CAbe, se trataba de A Coruña "sí o sí". Según el director, la ciudad está "en un momento excelente a todos los niveles, tanto artístico de creación como de galerías o económicamente". La cuestión recaía entonces en el público y cómo se va a recibir un mapa tan ambicioso cargado de exposiciones, intervenciones y eventos que incluyen incluso la fiesta. "¿Cómo hacer para que ese público vaya y se involucre más en el mundo del arte? Esa parte de vincular a la hostelería, esas fiestas de después, esa parte de todo el día haciendo diferentes actividades. Nos hace, por un lado, únicos, y nos permite pensar en un futuro diferente", responde César.

En el otro frente, que en CAbe se multiplican por su ambición de recoger a un sector al completo, se encuentra el colectivo artístico. La pintora Elena Corredoira reconoce que gracias a las fechas encontró un nuevo método. "Cerré todo lo que tenía en verano, dije no a las vacaciones y me encerré. Nunca había pintado de esta manera, tan rápido y en un sitio que me apetecía tanto", señala. En el caso de Sofía Serrano, su experiencia es la de que "cuesta conocer a todo el mundo", pero las iniciativas como CAbe "te meten ahí directamente en el hoyo". "Es una forma de plantar una semillita en la cabeza del público", argumenta.

"Nunca había visto nada igual. Es la primera vez que se me propone una cosa así. Es una oportunidad para decir sí a todo y remar. Pintar es un trabajo de soledad y ahora ver el sostén que hay detrás del trabajo, que te facilita con la sensación de todas las manos llevándote. Solo me tengo que ocupar de pintar. Mucho agradecimiento a todas las personas", expone Corredoira, artista muy vinculada con el sector artístico coruñés.

"Unha faceta moi importante deste proxecto é a perspectiva pedagóxica. En especial, no relativo a achegar o proceso creativo. A xente valora o que coñece. Nas artes plásticas hai un gran descoñecemento sobre algo que ten un inmenso valor inmaterial", apunta Gonzalo Castro sobre la revalorización artística que permite CAbe.

Dar el salto: de la calle a la galería de arte

Si bien en el programa de la muestra expandida se multiplican las inauguraciones en espacios que van de estudios a bares o a espacios multiusos, caben también las noches de celebración, las intervenciones o las charlas en primera persona. En este sentido, desde el sector galerista no quieren perder de vista un elemento clave y que fortalece el músculo artístico. "Generamos cultura y gratuito, pero también queremos generar coleccionismo. Es necesario. Hay todo rango de obras, de precios y también damos facilidades, como sistemas de cuotas", señala Villar. Una de las grandes barreras que buscan derruir en CAbe es esta línea imaginada entre mundos". "Al final, no es tan caro ni es prohibitivo formar parte del arte, porque hay de todo", comenta Héctor César

Participantes en la presentación de la muestra expandida CAbe. / Carlos Pardellas

"Se nos vincula a las galerías con lo comercial, o sea, el mercado; pero hacemos una labor cultural. Si no, no haríamos exposiciones y otro tipo de programación. Sería solo una tienda y, sin embargo, hay toda una labor y un trabajo muy grande independientemente de que luego se rentabilice o no, y de apuesta por estos artistas. Somos la oveja negra y los de arte contemporáneo, en concreto, más. Salen las grandes cifras que solo contribuyen a vernos como lujo, no como esa parte cultural activa que forman un territorio, una escena, una ciudad", argumenta la galerista de Nordés.

"La estrategia más grande es llevar el arte a los espacios, pero sin olvidarnos de que el arte también tiene que estar en la calle. En una ciudad que respira arte va a ser cada vez más fácil romper barreras, involucrarse, crear nuevos artistas. Cuando tienes una escena fuerte en la ciudad, acabas llegando a lo que realmente te estás proponiendo. CAbe ha de servir para hacer más tejido. Que esta muestra sea un hilo conductor, un continente donde suceden cosas y que cada año sea más potente", apuntala el director de la muestra sobre la motivación y el fin a conseguir.

La artista Sofía Serrano presume de CAbe y alude que es una forma de bienvenida "que muchas ciudades querrían dar a sus artistas". "Estoy en el estudio, estoy sola, y esto me hace pensar que lo que hago vale para algo. Viene la gente, se interesa. Hay más gente de la que parece que le gusta lo que hago", remarca. Pero al final, como marca Héctor César, solo es un giro el que necesita darse en la sociedad, como concebir "las galerías como salas de conciertos", los lugares "donde todo nace y todo crece". "Si consiguiésemos dar esa conciencia de visitar, ver, sin necesidad de ir a comprar; sería un éxito. Simplemente yendo, estás ayudando a un artista porque le estás dando visibilidad", resuelve.