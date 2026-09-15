El chef Adrián Felípez, del restaurante Migas, anuncia el traspaso del local recomendado por la Guía Michelin
“Me voy con el orgullo de haber creado algo auténtico, inmensamente agradecido a cada persona que nos ha acompañado en este viaje y con la tranquilidad de que seguiré creando gastronomía desde otros formatos", confiesa el cocinero en su carta de despedida
El restaurante Miga de A Coruña se traspasa. El cocinero Adrián Felípez ultima los preparativos para la despedida del local de la plaza de España recomendado por la Guía Michelin. El adiós viene motivado por motivos familiares, según explica Felípez sobre la decisión de volcarse en su papel de padre y dedicarle tiempo a la crianza de su hija.
El chef reconoce además “cierto desencanto” ante una escena gastronómica “saturada de discursos impostados, artificio y pérdida de personalidad”, señala. “Miga ha sido durante años mucho más que un restaurante: ha sido la casa, el espacio creativo y el proyecto más personal de Adrián Felípez”, destaca la carta de despedida.
Este referente de la gastronomía coruñesa cerrará así una etapa el próximo 31 de diciembre con una agenda que incluye encuentros con amigos, jornadas temáticas y un recorrido por las recetas que han marcado la trayectoria del establecimiento inaugurado en 2016.
El chef Adrián Felípez dice adiós a Migas pero continuará al frente de Rosmon, su proyecto de hamburguesas de calidad, y mantendrá su faceta de consultor gastronómico y asesor del sector, así como de chef privado a domicilio.
“Me voy con el orgullo de haber creado algo auténtico, algo personal, inmensamente agradecido a cada persona que nos ha acompañado en este viaje, y con la tranquilidad de que seguiré creando gastronomía desde otros formatos", confiesa el cocinero, que defiende su decisión de seguir viviendo el oficio con “verdad, sentido común y autenticidad”.
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