El Concello de A Coruña sanciona con 12.000 euros a un bar de Monelos por exceso de ruido

El Concello de A Coruña propone abrir un expediente sancionador a un café bar de la zona de Monelos por una presunta infracción muy grave de la Ordenanza municipal contra la contaminación acústica. La propuesta parte de una actuación de la Policía Local realizada tras una denuncia vecinal por ruidos procedentes del establecimiento, que los residentes aseguraban padecer desde hacía dos años.

La inspección se realizó en horario nocturno, en el dormitorio de una vivienda próxima al local. Según el informe, los agentes localizaron el origen del ruido en una extracción de aire situada en un altillo del establecimiento. Para comprobarlo, pidieron encender y apagar el sistema, constatando que el ruido aparecía y desaparecía en la vivienda al hacerlo. La medición arrojó un resultado de 40 decibelios, frente a los 25 permitidos en horario nocturno para una estancia residencial, lo que supone una superación de 15 decibelios.

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"Muy grave"

El informe municipal, que aprobará este miércoles la Junta de Gobierno Local de A Coruña, considera que estos hechos constituyen una presunta "infracción muy grave", al rebasar en más de 7 decibelios el límite permitido durante la noche y generar una situación de riesgo grave. La sanción propuesta asciende a 12.001 euros, la cuantía mínima prevista para este tipo de infracciones, aunque la normativa permite una reducción si la multa se abona antes de que se dicte resolución.