Ely, la pequeña paciente de A Coruña que vio cumplido su sueño: ser princesa por un día
La Fundación Pequeño Deseo organizó una jornada temática en el Palacio de los Duques de Pastrana para celebrar el deseo número 8.000 de su trayectoria de 26 años, que recae sobre Ely, paciente de A Coruña de seis años en tratamiento por un tumor cerebral en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid
Una carroza de cuento, un palacio, un séquito de época, una corona y un alcalde convertido en maestro de ceremonias. Así comenzó el día en el que Ely, una niña de A Coruña de seis años que lleva meses tratándose de un tumor cerebral en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, cumplió su mayor deseo: ser princesa.
A las puertas de su cumpleaños, Fundación Pequeño Deseo preparó para ella una experiencia que comenzó cuando una carroza la recogió en su hotel y la trasladó hasta el Palacio de los Duques de Pastrana. Allí la esperaba un séquito de voluntarios y embajadores de la Fundación vestidos de época, un espectáculo de magia de Jorge Blass —que hizo aparecer la corona con la que Ely fue investida como princesa— y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
"Ves que hay muchísimo apoyo de muchísima gente que ha dejado de hacer su vida y sus labores para venir aquí a apoyar a nuestra pequeña", declaró el padre de Ely. "Ella tranquilísima, mucho más que nosotros, feliz en su día. Hay que darse cuenta que ella dejó de hacer sus cosas, su día a día, sus amigos, su cole. Entonces esto para ella es como un subidón de adrenalina", completó la madre.
Deseo número 8.000
La coronación dio paso a una celebración con música clásica en directo, baile, regalos y muchas emociones. Y no fue una princesa cualquiera: Ely se convirtió en la protagonista del deseo número 8.000 cumplido por Fundación Pequeño Deseo desde que comenzó su actividad hace 26 años. Para hacer posible este deseo, colaboraron más de medio centenar de personas.
Los estudios científicos impulsados por la entidad junto a distintas universidades, como la Complutense, demuestran que cumplir un deseo favorece el bienestar emocional y refuerza la esperanza, con efectos que pueden permanecer hasta seis meses después de haber vivido la experiencia.
Ahora la Fundación se pregunta qué sucede con esa emoción cuando pasan diez años. El próximo 24 de septiembre, dentro del Mes de los Deseos Cumplidos, presentará un nuevo estudio cualitativo, realizado junto a la Universidad Pontificia de Salamanca, que analiza cómo se recuerda el deseo una década después y qué huella emocional permanece.
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