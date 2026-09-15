La Fiscalía advierte de que la plantilla forense es "claramente insuficiente" para perseguir los casos de maltrato y violación en A Coruña

La lucha contra el maltrato y la violencia sexual tiene una pieza fundamental en los forenses especializados. Estos no solo apoyan la investigación de los jugados, sino que recogen datos sobre estas formas de violencia, las investigan y dan formación en ella y diseñan protocolos de actuación. Unos equipos esenciales que, según advierte la memoria de la Fiscalía General del Estado para 2025, no cuentan con suficientes efectivos en A Coruña para atender a una problemática en auge; solo en la ciudad de A Coruña, según confirmaron fuentes policiales a LA OPINIÓN el año pasado, el 091 da protección a unas 700 mujeres en el sistema de seguimiento por violencia de género. La provincia, indica la Fiscalía, cuenta con tres equipos forenses, pero "se registra una pendencia creciente que responde a una plantilla claramente insuficiente".

Estos equipos reciben el nombre de Unidades de Valoración Forense de Integral (UFVI), y, según el propio Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, entre sus funciones está dar apoyo especializado "en materia de violencia de género y violencia sexual a los órganos judiciales". Se encargan de hacer valoraciones sobre las víctimas y agresores, con objetivos que van desde hacer informes psiquiátricas, analizar de urgencia factores de riesgo, estudiar si las lesiones se corresponden con el relato de cómo se produjeron o examinar casos como la ablación genital. También de asesorar, o proponer medidas de protección o alejamiento. Y se ocupan de diseñar protocolos de actuación relativos a estos delitos, de recoger información "que permita generar conocimiento sobre estas formas de violencia", y de la formación, docencia e investigación sobre ellas.

Un feminicidio y más agresiones sexuales

El Ministerio Fiscal recoge que durante 2025 se produjeron 50 feminicidios, el mismo dato que en el ejercicio anterior, uno de ellos en la provincia de A Coruña. Aunque no se mencionan explícitamente, probablemente se trata del crimen que ocurrió en el mes de junio en el barrio coruñés de Sagrada Familia. Como relató LA OPINIÓN, un hombre fue detenido acusado de matar a puñaladas a su pareja, una mujer de 49 años, en una vivienda de la calle San Isidoro. Fuentes conocedoras de la primera investigación apuntaron a que se barajaba la tesis de que el homicida y su víctima hubiesen estado juntos en locales de ocio nocturno durante la noche. Él habría regresado antes al domicilio que compartían, y, a la vuelta de ella, discutieron y él la mató con un arma blanca.

Se trata del segundo homicidio por violencia de género que ocurrió en menos de un año en la ciudad: el anterior había sido en agosto de 2024. Y, aunque el Ministerio del Interior no ofrece datos sobre violencia de género por municipios en las estadísticas de criminalidad, sí indica que en 2025 se detectaron 78 delitos contra la libertad en el municipio de A Coruña, un 47,2% más que en 2024; en el conjunto de la provincia fueron 252. Las que implicaron penetración fueron 24, un 166% por encima de las cifras del año anterior.

Medidas cautelares y régimen de visitas

En cuanto a las medidas de protección a las víctimas, la memoria recoge que el fiscal delegado de A Coruña señala que, antes de la reforma que se produjo en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula accoines cautelares como imponer a un acusado la prohibición de residir en una zona o comunicarse con una persona, ya se apreciaba una tendencia "a acordar medidas penales de protección respecto de los menores cuando estos presenciaban actos de violencia de género de especial intensidad o carácter reiterado". Desde el cambio, el "criterio general" en las secciones de Violencia sobre la Mujer consiste "en suspender el régimen de visitas y en no acordarlo cuando no existe previamente".

El texto indica que hay debate en la aplicación del artículo 94.4 del Código Civil, que prohíbe a la Fiscalía informar favorablemente de establecer o mantener un régimen de visitas cuando el progenitor está incurso en un procedimiento penal "por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos". La memoria destaca las fiscalías de Galicia, y, en especial la de A Coruña, "donde no consta ninguna resolución judicial que mantenga visitas en los supuestos en que la ley prevé su suspensión y donde se documentan sistemáticamente todas las divergencias".

Samuel Luiz y trata sexual

El informe de la Fiscalía General del Estado, que, como publicó este diario, advierte de la proliferación de narcopisos en la ciudad de A Coruña, también destaca una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que confirma un fallo de la Audiencia Provincial coruñesa en un caso de trata. Según señala, aporta "un enfoque social y de género de gran relevancia en la valoración del testimonio" de las víctimas, que fueron "captadas por su situación de vulnerabilidad, pero conocedoras de que su destino es el ejercicio de la prostitución". En palabras de la memoria de la Fiscalía, el fallo señala que "quien no se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, de necesidad evidente, incluso de desesperación, no aceptaría las condiciones de explotación a las que se ven sometidas, lo cual es relevante para comprender el proceso de captación y vulnerabilidad". Un acusado fue condenado a más de 53 años de prisión por siete delitos.

Y el informe también menciona a la ciudad por un caso de crimen homófobo. Se trata del de Samuel Luiz, el joven muerto a golpes en una agresión grupal en 2021 en A Coruña al que uno de sus asesinos llamó "maricón", un caso que en su momento motivó protestas en A Coruña y otros puntos de la geografía española. La Fiscalía destaca que el Tribunal Supremo confirmó la concurrencia del agravante de discriminación por orientación sexual, que ya habían apreciado tanto la Audiencia Provincial como el Superior.