El Gobierno reitera a la Xunta que los fondos para fomentar la vivienda en zonas tensionadas se deben dedicar a A Coruña y Santiago

Las ayudas que el Estado asignará a Galicia para fomentar la vivienda en A Coruña y Santiago, los dos únicos municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado en la comunidad, están generando polémica y choque político entre Estado, Xunta y Ayuntamientos y partidos antes de que se sepa a qué se destinarán, e incluso antes de que se repartan. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció a principios de mes que se repartirían 90 millones de euros para contribuir a los planes específicos de vivienda en las zonas tensionadas, de los que posiblemente 5,1 millones de euros irían para Galicia.

Repartidos entre la población de A Coruña y Santiago, son apenas 14,5 euros por habitante, y toda la subvención serviría para cubrir menos de la mitad del coste del edificio de 50 viviendas que construye el Ayuntamiento de A Coruña en Xuxán, pero la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, puso en días pasados sobre la mesa la posibilidad de diluirlos aún más, al afirmar que la Xunta no entiende que los fondos tengan que ser solo para las dos zonas tensionadas. Aunque el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó después que el dinero iría a estas dos ciudades, el Gobierno central envió una carta para insistir a la Xunta en que este criterio no es opcional, mientras los Ayuntamientos plantean una transferencia directa.

De acuerdo con el escrito del Estado, los fondos, "no constituye una transferencia genérica para la política autonómica de vivienda", y el dinero está específicamente vinculado "a las zonas de mercado residencial tensionado declaradas en A Coruña y Santiago". La vinculación, asegura el Estado, "no es accesoria", y de acuerdo con la ministra de Vivienda, los fondos se pueden dedicar a "promover y construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre ellos, para desarrollar y urbanizar suelos o para que las administraciones públicas compren vivienda". El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró el lunes que si la Xunta recibe los fondos irán para crear vivienda pública en A Coruña y Santiago.

Fondos de gestión directa

Pero las alcaldesas de ambas ciudades plantean algo más ambicioso: la gestión directa de los fondos. La regidora de A Coruña, Inés Rey, se ha manifestado a favor de que el dinero se transfiera a las Administraciones locales para que lo gestionen, si bien el Ayuntamiento no ha respondido a este diario acerca de si ha hecho una petición formal al Estado o a la Xunta. La regidora de Santiago, Goretti Sanmartín, afirmó que le parece "escandaloso" que la Xunta le quitase el dinero a las zonas tensionadas y que "o normal" sería que lo gestionasen los Ayuntamientos. El Ministerio de Vivivenda, sin embargo, manifestó a principios de mes que su objetivo era "hacer llegar el dinero a las comunidades autónomas, en un solo pago", que serían las encargadas de "aplicar" las inversiones, y, pese a que la ministra habló de acompañar a "ayuntamientos y autonomías", los fondos irían para los "planes específicos diseñados por las comunidades autónomas". Las dos regidoras se reunirán este viernes sobre la zona tensionada; Rey considera que el Gobierno gallego no está facilitando su aplicación.

La polémica llegó también ayer al Parlamento de Galicia. El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, afirmó que le parece "el disparate más absoluto" que se diga "los problemas vienen porque la Xunta no ha distribuido adecuadamente unos fondos que todavía no ha recibido", y pidió a Rey y Sanmartín que se tomen "en serio" este tema. Cuando la Xunta reciba fondos, aseguró, "cumplirá al 100% los requisitos". La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, acusó al PP que no "boicotear" a los Gobiernos locales y sus medidas. La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, emplazó a la Xunta a transferir estas partidas para que los ayuntamientos pueden participar de unos fondos que tenían que ser "íntegros" para A Coruña y Santiago.