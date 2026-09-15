Guerra entre los barrios de A Coruña en un nuevo juego móvil: "La ciudad tiene muchas historias que se pueden contar"

Los barrios de A Coruña competirán en A Conquista, el nuevo juego en línea ideado por el desarrollador Fernando Souto. En un formato estilo Wordle, en el que los jugadores deberán responder una pregunta diaria, la iniciativa nace con un doble objetivo: lúdico y didáctico. "Cuando era pequeño, los barrios tenían mucho más poder en la ciudad, hoy en día está todo mucho más centralizado. La idea es que la gente vuelva a hablar con los de su barrio y diga: 'vamos a ganarle al barrio de al lado', que es lo que pasaba antes", explica el creador.

Lo original de la propuesta radica en su sistema de puntuación, en el que no importa tanto el resultado individual como el colectivo. La dinámica es muy sencilla: el jugador deberá registrarse, creando un nombre de usuario y escogiendo con qué barrio quiere participar —se puede "mudar" cada siete días—. Después de la prueba diaria, las puntuaciones de los usuarios se sumarán a la total de cada zona de la ciudad, estableciendo una auténtica competición de saber entre barriadas.

Las preguntas versarán sobre conocimiento general de A Coruña y sus diferentes sectores, y se clasifican en tres tipos: visuales, de personajes y de fechas históricas. Las imágenes "van haciendo zoom out hasta cinco veces, y tienes que adivinar qué es", explica Souto. "Por ejemplo, la de hoy era el Castro de Elviña, y ayer fue la Torre de Hércules", añade.

Cinco épocas

En caso de fallar los cinco intentos, la solución aparece en pantalla. "Es didáctico, te cuenta la historia del personaje, hecho histórico o imagen que viste", dice Souto, quien insiste en la celeridad del juego. "La idea es que sea súper rápido, en cinco minutos en el bus cuando vas a trabajar o a la universidad", comenta.

Habiéndose estrenado el lunes, 14 de septiembre, ya han jugado 18 barrios coruñeses, siendo A Gaiteira la zona con más usuarios registrados. La interfaz se divide en el mapa, "que es donde concursas", y donde a las 00.00 horas aparece una interrogación con la pregunta del día. Por otro lado, está el apartado de "guerra de barrios", donde se puede comprobar la puntuación de cada distrito. El juego cuenta, asimismo, con una categoría específica para comarcas y otra destinada a "coruñeses por el mundo".

El juego está programado para durar un año, y las preguntas se dividen en cinco épocas —que cada una se prolongará durante unos dos meses—: la Edad Romana, la Edad Media, la de los Corsarios, la Edad Industrial y la Moderna. "Prima mucho que la gente pueda aprender cosas. Evidentemente, habrá edades sobre las que la gente sepa un montón y otras no, y ahí está la gracia. A Coruña tiene muchas historias que se pueden contar, y también en los barrios", manifiesta Souto, para quien las mejores zonas de A Coruña son, sin duda, Elviña y Monelos.