Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este martes 15 de septiembre

Encuentro lector para los fans de la novela gráfica

La librería Galgo Azul organiza un club de lectura centrado en la novela gráfica Lo sabes aunque no te lo he dicho, de Candela Sierra. Entradas por 5 euros, con reserva de plaza en la web de Entradium.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Librería Galgo Azul (Avda. Gramela, 16)

Coloquio con la cantante y compositora Sés

Sés abre la cuarta temporada de As charlas do Xerión en una charla conducida por Jesús Suárez, creador del ciclo. Las entradas son totalmente gratuitas.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: CC Cuatro Caminos (Ramón y Cajal, 55)

Proyección audiovisual con tintes de cine italiano

Proyección de la película Ladrón de bicicletas, obra maestra del neorrealismo italiano dirigida en 1948 por Vittorio de Sica. La obra se emite en versión original subtitulada, con entrada gratuita.

Horario: 20.30 horas.

Lugar: Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10)

Actuación de los Kenny ‘Blues Boss’ Wayne Band

Concierto de la leyenda del blus, Kenny Blues Boss Wayne, un pianista con décadas de trayectoria. Entradas a la venta por 25 euros.

Horario: 20.30 horas.

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Lugar: Garufa Club (Riazor, 5)