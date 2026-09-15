El Instituto Tecnológico de Galicia presume de sus nuevos robots en A Coruña

El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) presentó este martes una jornada de puertas abiertas para enseñar los distintos avances en materia de investigación y tecnología en soluciones para empresas, administraciones y para la sociedad, en el Centro de Servicios Avanzados (CSA), en la Cidade das TIC.

Una de las áreas tratadas en la presentación fue el uso de máquinas inteligentes en ámbitos como la seguridad, el sector alimentario y la clasificación de residuos de la construcción. "Nosotros nos basamos en tres conceptos: la soberanía, la seguridad y la autonomía de la máquina", señala el director de la División TIC e Ingeniería de Software del ITG Óscar González. En el ITG le dan relevancia a la parte robótica centrada en la seguridad.

El director de la División TIC e Ingeniería de Software del ITG Óscar González, en la jornada de las puertas abiertas de ITG. / Gus de la Paz

Perros robots

Estas máquinas son capaces de moverse, ver, pensar, interpretar y conversar. "Estos "perros" están pensados para hacer rondas de seguridad, son capaces de identificar a personas u objetos. Además, los puedes controlar de forma remota y hablar con ellos. Al tener cámaras pueden grabar un vídeo y sacar fotos de la zona en la que se encuentran", explica González. Estos robots están programados con seguridad cuántica de comunicaciones, es decir, cuentan con un sistema de encriptación para no ser hackeados por un ordenador cuántico. "El sistema de comunicación genera una clave que se refresca cada poco", dice el director de la División TIC e Ingeniería de Software del ITG. Estos sistemas se aseguran de que los vídeos que captan los "perros robots" sean fiables. Esta iniciativa también esta preparada para interactuar con víctimas, evaluar la situación y hacer triajes.

Estos sistemas están pensados para colaborar con otras entidades como los bomberos o en trabajos en espacios confinados, como puede ser la limpieza de un tanque. "Pueden ayudar a los bomberos en la inspección de garajes por incendios o inundaciones. Estos robots despliegan una red de balizas que permiten localizar los puntos exactos donde se encuentran. Hay muchos campos donde se pueden insertar y ayudar", recalca González.

Perro robot del ITG, en el CSA. / GUS DE LA PAZ

Marca propia

Los robots que mostraron en la jornada de puertas abiertas han sido realizados íntegramente en Galicia, además de contar con una financiación propia. "Nuestros productos de investigación ayudan a financiar determinadas partes de los sistemas más complejos del desarrollo. Con esto me refiero al modelado 3D, que requiere de una reconstrucción del entorno o de extraer variables del contexto que está visualizando la imagen. Esto son temas específicos de un proyecto de investigación", expresa González. Estos proyectos sirven para desarrollar la tecnología que luego incorporan en sus productos.

"El problema de estos grandes modelos de visión artificial o de navegación, es que no tienen una comunicación con la nube que haga que el sistema funcione a través de un algoritmo de forma externa. Todo se ejecuta aquí, con lo cual, es necesario comprimir los modelos que desarrollamos en el proyecto", específica. González comenta que tienen que hacer una comprensión de la iniciativa para que puedan llevar a cabo los planes ideados. "Esto es necesario para que los robots puedan ejecutarse en placas embebidas dentro de la circuitería que montamos nosotros, lo que garantiza la operación autónoma del sistema, tanto en términos de reconocimiento como de movilidad", afirma.

Jornada de puertas abiertas del ITG, en el Centro de Servicios Avanzados en la Cidade das TIC. / GUS DE LA PAZ

Otros usos

Este proyecto también sirve para la clasificación de residuos que generan la obras. "Estas tecnologías vienen a acoplarse a nuestros modelos de trabajo. Este proyecto sigue un tratamiento específico mediante dos vertientes. Una que se guía a través de un equipamiento de cámara visible y la otra que cuenta con una visión hiperespectral", indica González. Esto sirve para clasificar y detectar los materiales utilizados. También desarrollan mapas de valor cualitativos. En el caso del sector de la alimentación, trabajan con una empresa dedicada a los derivados del pollo. "Para que el stock que hacen no se pierda, realizamos un estudio que prevé cuánto y qué van a pedir los supermercados a esta empresa, es decir, cuantas pechugas, alitas o filetes tienen que preparar para los pedidos que van a recibir", comenta. En el sector naval se dedican a predecir y orientar el esfuerzo comercial. "Intentamos anticiparnos a los cambios de demanda de construcción y reparación naval a nivel mundial", explica González. El director de la División TIC e Ingeniería de Software del ITG señala que es necesario reentrenar los programas aunque "el tener un modelo ya establecido lo hace mucho más fácil".