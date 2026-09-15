Maria José Rojo, técnica en cuidados de enfermería en la asociación Afaco de A Coruña: «Las rutinas facilitan la estimulación y el cuidado en el alzhéimer»

Profundizar en los cuidados básicos y en las estrategias para estimular las actividades de la vida diaria de las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y favorecer tanto su bienestar como el de sus cuidadores, es el objetivo principal de la sesión Cuidados básicos de la persona con alzhéimer y otras demencias, organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias afines de A Coruña (Afaco).

Se celebrará este martes 15 de septiembre, a partir de las 16.00 horas, en el Espazo Amizar, e intervendrán María José Rojo Amigo, técnica de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), y Elena Viqueira Rodríguez, directora técnica de la entidad. El encuentro inaugura el programa de actividades organizado por Afaco en el marco del Día mundial del Alzhéimer, que se conmemora el próximo lunes, 21 de septiembre.

Actividades instrumentales y básicas

«En esta sesión intentaremos que los asistentes puedan percibir cuándo una persona con enfermedad de Alzheimer pasa de ser independiente a ser dependiente, algo muy relacionado con dos cuestiones fundamentales: las actividades instrumentales y las actividades básicas de la vida diaria. Las primeras son todas las que nos relacionan con el entorno y nos facilitan las decisiones: el manejo del dinero; el poder coger un medio de transporte; el cuidado de los hijos, nietos, mascotas...; el tomar una medicación de forma concreta y correcta... Todas esas capacidades que las personas tenemos y que se van perdiendo en las etapas iniciales del alzhéimer, hasta que los afectados por esta dolencia llegan a ser únicamente capaces de llevar a cabo las actividades básicas del día a día, cuando su grado de dependencia ya ha aumentado», explica Rojo Amigo, quien resalta que el objetivo de los técnicos de la asociación que trabajan «con los usuarios y sus familiares desde todos los aspectos» es «intentar conservar el máximo tiempo posible todas las capacidades» de los primeros.

"En esta sesión intentaremos que los asistentes puedan percibir cuándo una persona con enfermedad de Alzheimer pasa de ser independiente a ser dependiente, algo muy relacionado con dos cuestiones fundamentales: las actividades instrumentales y las actividades básicas de la vida diaria"

María José Rojo Amigo, técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de Afaco, en el Centro San Diego de la asociación. / Gus de la Paz

«Cuando hablamos de actividades básicas de la vida diaria nos referimos a acciones tan cotidianas como ducharse, asearse, vestirse y alimentarse de forma correcta; utilizar el baño de una manera adecuada... Y, en la siguiente fase del alzhéimer (moderada-avanzada), la enfermedad afecta también a todas estas cuestiones, por lo que nuestra labor vuelve a centrarse en tratar de mantener durante el mayor tiempo posible todo eso», señala la TCAE de Afaco, antes de apuntar que, «en este proceso de aumento de la dependencia», lo aconsejable es «ir orientando» a los afectados por la enfermedad «durante el desarrollo de esas actividades», para «hacerlo todo de una manera rutinaria» ya que, «a largo plazo, si existe una rutina, es más fácil conservarla».

Apoyo en el proceso

«La rutina para las personas con enfermedad de Alzheimer es clave porque les orienta en su día a día: en conocer a la gente, en saber qué va a pasar, cómo se hacen las cosas... Facilita su estimulación y su cuidado», destaca la TCAE de Afaco, antes de precisar: «De lo que se trata es de apoyar en ese proceso de aumento de la dependencia en las actividades de la vida diaria pero con una supervisión, hasta que llegue un momento en el que ya sean los cuidadores quienes tengan que hacer esa labor».

"La persona que padece la enfermedad llega un momento en que no es plenamente consciente de lo que pasa, pero el cuidador sí lo es y se frustra. Y si, además, no dispone de esas rutinas y tiene una alteración de comportamiento, se puede encontrar con alguien a quien no conoce, algo todavía más doloroso"

Y es que, subraya Rojo Amigo, los cuidadores de las personas con alzhéimer «sufren mucho». «La persona que padece la enfermedad llega un momento en que no es plenamente consciente de lo que pasa, pero el cuidador sí lo es y se frustra. Y si, además, no dispone de esas rutinas y tiene una alteración de comportamiento, se puede encontrar con alguien a quien no conoce, algo todavía más doloroso. La rutina facilita la aceptación de las actividades por parte del usuario y ayuda a los cuidadores a organizarse mejor», reitera la TCAE de Afaco, antes de señalar que, «en la mayoría de los casos», los familiares que asumen principalmente el cuidado de los afectados por la enfermedad de Alzheimer «son mujeres».

"Desbordados"

«Por cuestiones históricas, las mujeres nos hemos encargado de la casa, los mayores, los niños... Y, cuando ese papel se invierte y son los hombres quienes tienen que asumir los cuidados, en ocasiones, se sienten muy desbordados. No saben cómo afrontar algo tan básico como acompañar a su familiar enfermo, por ejemplo, al baño. Se encuentran ante situaciones que no han tenido que enfrentar hasta entonces, y nos dicen: ‘Pero, ¿cómo me voy a meter yo en el baño con mi madre?’. A lo mejor las hijas no, pero los hijos sí nos trasladan cuestiones como esta, o del tipo: ‘Es que está de no y se niega a comer’. En todos estos casos, intentamos ir dándoles poco a poco unas pautas para que puedan resolver una a una todas esas problemáticas del día a día. Porque, muchas veces, cuando uno recibe un diagnóstico como el de alzhéimer piensa que tiene que hacerlo todo a la vez, pero no es así», considera.