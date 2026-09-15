La constructora de los pisos de A Maestranza ubica una gran grúa para la obra, con la licencia aún pendiente del juzgado

Explosivos y maquinaria pesada en una finca en la que no hay licencia en vigor para construir. La promotora de los pisos de lujo de A Maestranza, que planea levantar un edificio en una de las antiguas fincas de defensa, no cuenta con permisos para excavar, pues según el dictamen municipal la licencia de obra no será efectiva hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resuelva el pleito contra el Estudio de Detalle que ha presentado Defensa do Común. Y, aún así, está obrando e incorporando maquinaria.

Las máquinas empezaron a trabajar hace meses, se puede apreciar cómo se ha excavado por debajo del nivel de la calzada y se han escuchado detonaciones. El Concello de A Coruña le envió una comunicación a la empresa, Lipromo, el pasado viernes, en la que advertía de que cualquier trabajo fuera de lo permitido será "paralizado", pero, según pudo saber este diario, a fecha del lunes la compañía no la había recogido. Ese mismo día se podía advertir en la parcela el montaje de una gran grúa, de casi 50 metros de altura. Esta maquinaria se suma al uso de explosivos, que pueden escuchar los vecinos. La constructora San José, contratada por la promotora Lipromo para realizar la obra, no lo oculta, y por el perímetro se pueden ver carteles de "Precaución. Zona de voladuras". El empleo de explosivos está previsto en el proyecto de obra: en concreto, para la excavación del sótano.

Permiso pendiente de juicio

La propietaria de los terrenos, Lipromo, compró el suelo en 2019. El Gobierno municipal de A Coruña le dio el beneplácito para edificar, pero supeditado a que la Justicia se pronuncie sobre el recurso presentado por la plataforma Defensa do Común contra el Estudio de Detalle, un documento urbanístico que ordena las parcelas antes de la tramitación de cualquier licencia. De acuerdo con fuentes conocedoras, el caso parece estar visto para sentencia, pero esta todavía no se ha emitido. Sin embargo, la promotora colocó un cartel con la licencia, algo obligatorio en el caso de las obras que se realizan en A Coruña, con el logo del Concello y de la constructora.

De acuerdo con el Ayuntamiento, ante los "movimientos en la parcela" se decidió avisar a la promotora "de modo preventivo". El Ayuntamiento indica que si los propietarios de la finca no detienen los trabajos, "se abrirá expediente de paralización". "Hemos advertido y tomaremos la acciones legales pertinentes para que paren", insiste el Concello, al que Defensa do Común acusa de ignorar advertencias previas. La agrupación afirma que le trasladó "reiterados escritos" y avisó en junio y julio de la realización de obras de edificación "sin que siquiera se hubiese constatado la presencia de un arqueólogo a pie de obra. Los trabajos, afirma Defensa do Común, afectan al conjunto de la superficie del edificio "y son bien distintas de las labores de control arqueológico".

Edificio de cinco alturas

Lipromo proyecta construir en la finca un inmueble que tiene cinco alturas más planta baja, que incluiría 57 viviendas, garajes con 59 plazas, trasteros y locales comerciales. El presupuesto es de 3,8 millones de euros. Ya hay pisos en promoción, con precios entre los 290.000 y los 725.000 euros.

Defensa do Común, que reclama que la parcela pase al patrimonio municipal, indica que se autorizaron y aprobaron actividades de control arqueológico en la finca, tareas que se pueden realizar de manera simultánea a la ejecución de las obras. Por la zona en la que está, siempre de acuerdo con la argumentación el colectivo, correspondían sondeos arqueológicos, que deben ser previos a empezar los trabajos, pero, según Defensa do Común, el Ayuntamiento lo cambió a propuesta del arqueólogo municipal y la Xunta lo autorizó. Esto es, para la entidad, "uno de los motivos de ilegalidad de la licencia de obras concedida por el Concello". La licencia, señala el colectivo, fue recurrida en procedimiento contencioso por la propia entidad, y fue otorgada al amparo de un estudio de detalle también impugnado por ella, que "únicamente está pendiente de notificación de sentencia" por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.