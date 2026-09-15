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The Rapants, Galician Army e Monoulious Dop, estrelas do festival Treboa Sonora da Coruña

Os concertos, que se celebran no marco do ciclo Son & Mar, reúnen talento musical galego emerxente e consolidado no porto da cidade o próximo 3 de outubro. As entradas xa están á venda

The Rapants en concerto.

The Rapants en concerto. / Iñaki Abella

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Alba Porral

O festival Treboa Sonora, dedicado ao talento musical galego emerxente e consolidado, celebrarase o próximo sábado 3 de outubro nas instalacións portuarias da cidade con artistas convidados como The Rapants, Monoulious Dop, Galician Army, Kike Varela, LG1DO e Fran da Pedreira. As entradas poden adquirirse por un prezo de 20 euros nesta ligazón.

Treboa Sonora é un dos ‘Concertos do Xacobeo’ que forma parte da programación do ciclo Son & Mar impulsado polo Consorcio de Turismo do Concello da Coruña, e que toma o relevo doutras iniciativas culturais como o ‘Picapop Tardeo’, que se celebrará xa este sábado 19, e o gratuito Orballo Cultural, que reunirá nun encontro o 27 de setembro á escena musical galega e de cultura de raíz.

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Tras Treboa Sonora, o ciclo Son & Mar culminará coa celebración do Wake Up! Festival, unha gran festa dedicada á música electrónica.

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