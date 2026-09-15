Tres detenidos en A Coruña de una red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de euros haciéndose pasar por un banco

La Guardia Civil ha desmantelado una red de ciberestafadores que operaba mediante un 'call center' desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes. En la operación han sido detenidas 29 personas y se investiga a otras 57 en un total de 24 provincias, entre ellas A Coruña, donde fueron arrestadas tres personas.

El 'call center' llegaba a enviar más de 100.000 mensajes SMS falsos a la hora en los que alertaban a las víctimas de unos altos cargos bancarios y las invitaban a paralizar la transacción a través de un número de teléfono, desde donde eran engañadas posteriormente para obtener los accesos a sus cuentas bancarias.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, en la operación los agentes han logrado recuperar más de 250.000 euros estafados. Los delincuentes consiguieron estafar más de un millón de euros a 43 víctimas de Aragón: 25 en la provincia de Huesca, 11 de Zaragoza y 7 de Teruel.

Denuncias en Huesca con el mismo patrón

La 'operación Ibermellow' comenzó el año pasado tras numerosas denuncias en Huesca con un mismo patrón, de lo que se conoce como 'smishing' y 'vishing', que consiste en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes primeramente se hacen pasar por la entidad bancaria de la víctima, con el envío de un falso SMS a sus números de teléfono móvil, en que alertan de unos cargos de alto importe en su cuenta bancaria y un número de teléfono de contacto para paralizar dicha transacción.

Dinero incautado por la Guardia Civil. / LOC

En una segunda fase, las víctimas reciben una llamada telefónica, donde los ciberdelincuentes, que se hacen pasar por el gestor de la entidad bancaria, disponen de parte de los datos personales de las víctimas, lo que hace que la estafa sea más convincente y así consiguen que se realicen transferencias a cuentas bancarias controladas por los estafadores o la contratación de préstamos personales para posteriormente desviar ese dinero a otras cuentas.

Tras la realización de análisis técnicos en los archivos y documentación aportada en las denuncias iniciales, se comprobó cómo los supuestos autores, una vez que conseguían engañar a las víctimas, movían por distintas cuentas bancarias el dinero desviado a la cuenta fraudulenta para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

De esta forma, los agentes investigadores pudieron realizar una precisa labor de trazabilidad bancaria, consiguiendo la identidad de un numeroso grupo de individuos relacionados con los delitos que actuaban como 'mulas económicas'.

Más de 57.000 euros en efectivo incautados

En una primera fase, en el pasado mes de marzo, tras realizar las entradas y registros en las localidades de Badalona (Barcelona), Tarrasa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), se procedió a desarticular el 'call center', con una capacidad técnica para enviar más de 100.000 mensajes a la hora.

Esta primera fase culminó con cinco detenciones de miembros la cúpula de la organización criminal e interviniéndose 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles, y diversa documentación, todo ello utilizado para la comisión de los delitos.

La segunda fase logró desarticular por completo el complejo sistema de blanqueo de capitales que la organización criminal tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, por lo que se procedió a la detención e investigación de las 'mulas económicas', los captadores y de los extractores de dinero, así como la recuperación de 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

El operativo ha sido llevado a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca. Además han participado las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Murcia y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de las Zonas de la Guardia Civil de Barcelona y Valencia, finalizó con la detención de 24 personas y otras 57 personas investigadas, en las provincias de A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.

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Las diligencias han sido entregadas en los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe (Zaragoza), Daroca (Zaragoza), La Almunia (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza), Zaragoza (Zaragoza), Alcañiz (Teruel), Calamocha (Teruel) y Teruel (Teruel).