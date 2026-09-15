Tres hombres resultan heridos en sendos accidentes ocurridos en apenas 35 minutos esta mañana en A Coruña
La Policía Local registra tres siniestros viales en varios puntos de la ciudad con turismos, una bicicleta y un patinete implicados
Tres hombres han resultado heridos en sendos accidentes de tráfico registrados en la mañana de este martes en A Coruña en un intervalo temporal de 35 minutos.
El primero de ellos ocurrió a las 07.50 horas en la ronda de Camilo José Cela, donde, a la altura de la glorieta ubicada frente al Instituto de la Seguridad Social (INSS), fue atropellado un varón y traslado al Hospital por una ambulancia del 061.
Poco después, a las 08.15 horas, un turismo y una bicicleta colisionaron en la calle Gregorio Hernández con Martínez Salazar en el barrio de la Sagrada Familia. Según recoge el parte de la Policía Local de A Coruña, en este accidente también resultó herido un varón.
Y a las 08.25 horas, un hombre fue trasladado al Chuac herido de gravedad en una pierna después del choque entre un turismo y un patinete en la calle Severo Ochoa, en el polígono de A Grela.
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