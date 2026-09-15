Los usuarios del autobús en A Coruña pueden lograr premios durante la Semana de la Movilidad
En total se sortearán siete bicicletas plegables y siete bonos de 200 viajes
Entre el 16 y el 21 de septiembre, dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad, la Compañía de Tranvías hará sorteos entre sus usuarios. Los premios serán siete bicicletas plegables y bonos de 200 viajes.
En concreto será los días 16, 17, 20 y 21 en la carpa que se instalará en el Obelisco cuando se haga el sorteo de una bicicleta y un bono por día. También se sorteará otra tarjeta de 200 viajes tras la proyección de cine al aire libre y una bicicleta plegable al finalizar la Mobility Night, dentro de la programación organizada por el Concello en esa semana.
Según informa Tranvías, las personas interesadas en los sorteos pueden informarse al respecto en la carpa que se situará en el Obelisco.
"Con estas acciones, Tranvías quiere aprovechar la Semana Europea de la Movilidad para agradecer a sus usuarios la confianza en el servicio de autobús urbano y fomentar el uso del transporte público como una opción cómoda, accesible y sostenible para los desplazamientos por la ciudad", explican.
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