Los vestidos voladores que triunfan en Santorini llegan a A Coruña: del monte de San Pedro a la Torre de Hércules

Se conocen internacionalmente como flying dresses y se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de las sesiones fotográficas de Santorini. Vestidos vaporosos con largas colas que se agitan al viento en la isla griega y que conquistan desde las portadas de las revistas de moda hasta los feeds de Instagram.

Este 3 y 4 de octubre, la tendencia aterrizará en los puntos más emblemáticos de A Coruña, como el monte de San Pedro y la Torre de Hércules, donde las coruñesas posarán frente al Atlántico para "vivir una experiencia especial". Detrás de la iniciativa está Marina Cíes, una fotógrafa ucraniana que ha convertido la comunidad gallega en su nueva casa y que traerá la moda de los trajes con vuelo con sus primeras sesiones en la ciudad.

"La idea es unir la fotografía con vestidos de gran vuelo y el viento del Atlántico para crear imágenes con mucho movimiento y una sensación de libertad. No se trata solamente de hacer fotos bonitas, sino de que la persona pueda sentirse especial y llevarse un recuerdo diferente", cuenta la artista, que creó en 2025 el proyecto Vestidos Voladores de Galicia.

Su negocio, que opera normalmente desde Vigo -con sesiones en puntos como la playa de Samil, Bouzas o el Puente de Rande- pasa difícilmente desapercibido por los transeúntes. Las modelos a veces posan solas, con sus parejas o con sus familias, pero los trajes son los que se llevan el verdadero protagonismo.

Una de las fotografías de la sesiones fotográficas de Marina Cíes. / Marina Cíes

En total, este peculiar negocio de fotografía trabaja con una colección de vestidos con una cola de 1,80 metros y trece tonos "inspirados en el mar, el cielo, los atardeceres y la naturaleza". Las clientas escogen el color que prefieran y también el tipo de sesión, que varía en número de imágenes y que puede incluir desde reels hasta tomas con drones.

Las jornadas fotográficas con vestidos voladores en A Coruña se anunciaron hace apenas una semana, pero ya hay reservas. "Seguimos recibiendo consultas. Hay bastante interés", asegura la artífice del proyecto, que indica que los perfiles que acuden a las sesiones son muy diferentes: desde "mujeres que quieren vivir una experiencia especial" hasta "madres e hijas", celebraciones o, simplemente, personas que quieren tener una imagen distinta a la que normalmente se sube a una story o se pega en un álbum.

La fotógrafa ucraniana María Cíes, con un boceto de los vestidos voladores. / Cedida

De Ucrania a Galicia: la fotógrafa que encontró su nuevo hogar con los vestidos voladores

Sacarse fotos con vestidos al viento es un fenómeno que se ha extendido por el globo, especialmente a lo largo de la última década. El objetivo es resaltar el dramatismo de los trajes y el romanticismo del paisaje para crear una composición que, en el caso de Cíes, comunica "todo lo que Galicia me transmite: el mar, el viento, la luz".

La cola de cada vestido mide alrededor de 1,80 metros. / Marina Cíes

La ucraniana llegó a la comunidad para "empezar una nueva vida", algo que, apunta, "no siempre ha sido fácil". "Todavía no hablo español perfectamente y a veces me cuesta expresar exactamente todo lo que quiero decir, pero cada día intento mejorar. A través de este proyecto he encontrado una forma de conectar con Galicia, integrarme y aportar algo mío", dice la creadora de Vestidos Voladores de Galicia, que también realiza sesiones solidarias dedicadas a "otras comunidades que, como yo, han encontrado un nuevo hogar" en territorio gallego.

Este mismo verano, en junio de 2026, la artista ucraniana realizó un homenaje a Venezuela recreando los colores de su bandera en la playa de Samil. En ella, los vestidos amarillo, azul y rojo ondearon sobre el arenal, igual que lo harán este octubre, en otros muchos tonos del arcoíris, en los rincones más reconocibles de A Coruña.