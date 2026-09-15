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Volar desde A Coruña a Canarias entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo costará 70 euros el trayecto

Binter lanza una nueva promoción que puede reservarse a partir del lunes 28 de septiembre

Un avión de Binter despegando.

Un avión de Binter despegando. / LOC

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RAC

La aerolínea Binter lanza una nueva promoción para viajar entre A Coruña y Canarias desde 70 euros el trayecto. Los billetes pueden adquirirse desde el 28 de septiembre para volar entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo a cualquier isla de Canarias, y con enlace interinsular de conexión gratuito, desde el aeropuerto de Alvedro.

En total, Binter realiza en el archipiélago canario hasta 240 trayectos interinsulares diarios y ofrece la posibilidad de visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra sobre la tarifa normal, además de realizar varios saltos entre islas asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

La compañía aérea destaca el "confort" silencioso de sus aviones Embraer E195-E2, así como el servicio de alta gama que ofrece a los pasajeros a bordo, con aperitivo gourmet de cortesía y la posibilidad de llevar equipaje de mano.

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Los billetes pueden adquirirse a través de bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928327700 y en las agencias de viajes.

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