La Xunta reclama a Adif que revise acta de entrega de obras en la intermodal de A Coruña

La Xunta de Galicia insta al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a agilizar la revisión y formalización del acta de entrega de las obras de los elementos comunes y del aparcamiento de la estación intermodal de A Coruña.

El Gobierno gallego ha informado este martes de que a finales de mayo remitió a Adif el acta de recepción de las obras y el borrador del acta de entrega para su revisión, pero todavía no ha recibido respuesta ni observaciones por parte del organismo estatal, por lo que permanece pendiente la formalización del acta de entrega.

Ante esta situación, la Dirección General de Movilidad acaba de reiterar por escrito a Adif la solicitud para que revise la documentación y comunique cuanto antes su conformidad o, en su caso, las modificaciones que considere oportunas, con el objetivo de completar este trámite.

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La Xunta ha recordado que terminó en plazo las actuaciones que le correspondían: la nueva estación de autobuses, el aparcamiento de vehículos y los elementos comunes entre las estaciones de autobuses y la ferroviaria.