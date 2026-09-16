El chef Adrián Felípez se despide del restaurante Miga de A Coruña: "Últimamente percibo en la gastronomía el reflejo de este mundo loco en el que vivimos"

Durante los últimos diez años, el restaurante Miga de A Coruña ha sido la "casa", el "espacio creativo" y el "proyecto más personal" de Adrián Felípez. Después de "repensarlo mucho", el chef coruñés anunció ayer que "el próximo 31 de diciembre" hará efectivo el traspaso del establecimiento del número 7 de la plaza de España para volcarse en su papel de padre y dedicarle a su hija de 3 años "el tiempo que requiere". Hasta entonces, Miga vivirá una intensa agenda de despedida con reencuentros "con colegas" y los "platos más icónicos" de su historia. Entre ellos, sus míticos callos.

-¿Cómo afronta la despedida?

-Es una decisión muy repensada. Miga era y aún casi lo es todo para mí porque fue mi primer proyecto personal, y son diez años... Pero ahora mismo tengo una niña, y ser el padre que quiero ser y el cocinero que Miga necesita que sea me empieza a resultar un poco incompatible. Y, como los 3 años de mi hija no van a volver, y restaurantes malo será que no se puedan montar más en este mundo loco... He decidido, obviamente, apostar por mi niña. Lo hago, además, en un momento en que otros de mis negocios están creciendo y, pese a ello, me permiten más flexibilidad. Sobre todo, en horarios. Miga es un restaurante en el que se dan comidas y cenas, y en el que se trabaja los fines de semana... Y a mí no me gustaría ser esa figura del "trabajador que se perdió la vida de sus hijos".

"Ser el padre que quiero ser y el cocinero que Miga necesita que sea me empieza a resultar un poco incompatible"

-¿Y después de Miga qué?

-Me quedo con la consultoría, donde tenemos muchos proyectos (ahora mismo, 2027 está casi cubierto entero), además de con Rosmón Burger, que tiene una proyección muy interesante, al ser la hamburguesería que está en el estadio de Riazor. Hoy, de hecho, lanzamos un producto nuevo con ellos. Tengo muchos proyectos entre manos, además de contar con todos esos clientes que nos llaman para que cocine en sus casas. Y también estaremos presentes en eventos como Casas Novas y muchos otros, en los que ya somos un clásico, igual que lo es Miga.

El chef Adrián Felípez cocinando en los fogones de su restaurante Miga. / Casteleiro

¿Si no hubiese sido padre continuaría con el restaurante?

-Sin duda. Lo que ocurre es que la frustración que estaba teniendo últimamente era bastante grande. Miga se creó, hace diez años, casi como un autoempleo: mi primer "restaurantito", ahí estoy yo, sonríes cuando entras y tal... Pero, incluso eso... Empezaron los típicos comentarios de "Adrián no está"... Se te hace un poco más de bola... Todo esto unido a que, ahora mismo, tengo una energía con el panorama gastronómico un poco confusa...

Límites y sentido común

-¿A qué se refiere?

-A que, últimamente, percibo en la gastronomía ese reflejo de este mundo loco en el que estamos viviendo. Y, a veces, hay que decidir poner límites o bajarse de algunos carros.

"No me quiero subir a un carro de la gastronomía como locura, impositiva ni de los discursos repetitivos y con carencia de sentido común"

-¿Por ejemplo?

-Yo no me quiero subir a un carro de la gastronomía como locura, impositiva ni de los discursos repetitivos y con carencia de sentido común. Por suerte, tenemos muchos buenos sitios donde comer y estupendos cocineros y cocineras de los que disfrutar, pero hay tanta "guerra", por así decirlo, que prefiero ponerme en la "trinchera" y ver cómo funciona. Aprovechando esta situación, mi hija irá creciendo... Y, cuando no me quiera ver delante, ya montaré otra cosa [risas].

Bib Gourmand de la Guia Michelin

-De estos diez años de Miga, ¿con qué momentos se queda?

-Hay muchos momentos... Muchas botellas que hemos abierto y que han sido maravillosas, como cuando nos dieron el Bib Gourmand de la Guia Michelin... Pero, si tengo que quedarme con un tramo de la última década, me quedaría con el de la madurez como cocinero-empresario. Gestionar con perspectiva y con un poquito de experiencia hace que el nudo que puedas tener en el pecho a veces se rebaje. Los últimos cuatro o cinco años han sido los que más he disfrutado, a pesar de que ahora lo deje... De hecho, estamos cortando en uno de los mejores años del restaurante en lo que a resultados se refiere, pero el dinero no lo es todo.

"Si tengo que quedarme con un tramo de la última década, me quedaría con el de la madurez como cocinero-empresario. Gestionar con perspectiva y con un poquito de experiencia hace que el nudo que puedas tener en el pecho a veces se rebaje"

Callos, prensado de 'cacheira' o gildas

-¿Y en cuanto a platos? ¿Cuáles son su ‘ojito derecho’?

-Me quedo con algunos que son los más identificativos de Miga, y con otros que han ido yendo y viniendo. Los callos son algo muy representativo de mi restaurante, que marcó y se hizo hueco en una ciudad donde los callos están muy establecidos en muchos locales. Esos callos, esa ensaladilla... El prensado de cacheira de porco celta en todas sus versiones... O, por ejemplo, cuando aún no había mucha gilda por aquí, y nosotros ya las hacíamos de bonito curado con agua de mar, con emulsión de piparras, etc. Todas esas cosillas por las que a veces me llamaron «loco» en los primeros años, y que ahora se ven en todas partes. En estos meses que nos quedan por delante, de hecho, haremos varios días de remember, con diferentes menús para recordar platos y a gente que nos acompañó desde el principio.

-¿Habrá invitados?

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-Así es. Invitaremos a diferentes cocineros-colegas que he conocido en este camino, que han formado parte de él y que vendrán a cocinar a "casa" a lo largo de estos últimos meses. Aunque los fogones de Miga los encendí yo con mis manitas en la cocina, y los apagaré de la misma manera, porque hay gente que dice: ‘¡Y no está Adrián!’. Tranquiiiilos, estaré. Fritirei as patacas! [risas].