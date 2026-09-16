El Concello de A Coruña divide la obra del mercado de Santa Lucía para asegurar subvenciones europeas en su primera fase

La reforma del mercado de Santa Lucía de A Coruña para albergar un centro cívico y de salud contó con una importante aportación de fondos europeos: si la Xunta aceptó comprometer 5,6 millones de euros, el Concello de A Coruña planteó aportar otros 4,7, de los que tres serían de fondos europeos. Pero la adjudicación fue en septiembre y las obras empezaron en noviembre, y el plazo de ejecución al que se comprometió la constructora es de 15 meses, mientras que la subvención estaba ligada, indica el Concello, a la fecha del 30 de junio de 2026, con lo que no se podría cumplir este plazo. Si bien el Estado la prorrogó hace unos meses hasta el 31 de diciembre, para asegurarse de que la primera fase del trabajo pueda encajar en el plazo de las ayudas, la Junta de Gobierno Local de este miércoles aprobará una modificación del contrato.

Este cambio, asegura la documentación municipal, no supone un cambio en el plazo de ejecución de la obra, y tampoco del coste total. Se adjudicó por cerca de 9,7 millones de euros, y el "presupuesto para conocimiento de la Administración" sube a 10,5 millones si se incluyen gastos como la ejecución y coordinación de seguridad y salud; el "importe de adjudicación real" queda en algo más de 9,8 millones. Sí que se establece la necesidad de "desarrollar la obra en dos fases", lo que permitirá "facilitar" el cumplimiento de los requisitos exigidos por la subvención, y que se pueda cumplir con los plazos de actuaciones subvencionables.

En base a un informe del supervisor municipal, la fase 1 incluirá trabajos como la totalidad de demoliciones, trabajos de estructura, fachada y cubierta, así como la adaptación de la planta sótano para el uso de mercado. En la fase 2 se termina el proyecto, con los trabajos en la planta baja o las instalaciones del centro de salud y el centro cívico. Y, aunque el presupuesto global no sufre modificaciones, sí se reparte entre las dos fases de la obra. La primera fase para la que se asegura la subvención, contando los impuestos, supone algo más de 5,3 millones de euros, según el arquitecto municipal. La segunda fase, también aplicando el IVA del 21%, queda en algo más de 4,35 millones de euros.