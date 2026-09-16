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El Concello da luz verde a la licencia de obras para ampliar el ropero de Padre Rubinos en A Coruña

La actuación, con una inversión cercana a los 227.000 euros, permitirá "extender el programa de necesidades" de ese espacio, ubicado en una planta baja, a la misma superficie del piso superior

Vista de las instalaciones de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos en A Coruña.

Vista de las instalaciones de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos en A Coruña. / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

La Junta de Gobierno Local del Concello de A Coruña dará luz verde este miércoles a la licencia de obras para ampliar el ropero/almacén de Padre Rubinos, en el barrio de Labañou.

La actuación, con una inversión cercana a los 227.000 euros, se ciñe a una "redistribución interior y adecuación funcional de forjados existentes" para "extender el programa de necesidades" de ese espacio a la planta superior.

La intervención se llevará a cabo en una superficie de 1008,48 metros cuadrados, y no alterará la ocupación de la parcela ni modificará el volumen exterior envolvente del edificio

La intervención aprobada en la Junta de Gobierno Local del Concello de A Coruña se llevará a cabo en una superficie de 1008,48 metros cuadrados, y no alterará la ocupación de la parcela ni modificará el volumen exterior envolvente del edificio.

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Se duplicará la superficie útil

El ropero de Padre Rubinos se ubica, en la actualidad, en la planta baja del volumen alargado que conecta la antigua Residencia Padre Rubinos con la actual Residencia Boanoite. La ampliación a la parte alta de ese mismo volumen permitirá duplicar la superficie de trabajo útil.

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